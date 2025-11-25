Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp, làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Quảng Ninh, trưa 25/11, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Ito Naoki– Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện Hội người Việt Nam tại thành phố Osaka (Nhật Bản)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng biểu tượng Trống đồng cho ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Trong không khí thân mật, hữu nghị, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đã ôn lại những kết quả tốt đẹp, toàn diện giữa Đại sứ quán Nhật Bản cũng như một số tổ chức, địa phương của Nhật Bản với tỉnh Phú Thọ trong những năm qua. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Tỉnh Phú Thọ có vị trí thuận lợi - cửa ngõ Thủ đô, trung tâm kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Với tiềm năng, lợi thế và nền tảng vững chắc để phát triển, hiện nay Phú Thọ đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, dịch vụ, với môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, sẵn có. Sau hợp nhất tỉnh Phú Thọ mới với không gian phát triển mới rộng lớn càng có thêm nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển mạnh mẽ theo hướng “xanh - tuần hoàn - thông minh- bền vững”.

Với tinh thần thúc đẩy để phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Đại sứ Ito Naoki sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Phú Thọ tăng cường trao đổi, hợp tác theo hướng tích cực, hiệu quả với các địa phương của Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn Đại sứ Ito Naoki sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Phú Thọ tăng cường trao đổi, hợp tác theo hướng tích cực, hiệu quả với các địa phương của Nhật Bản

Khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, và Phú Thọ cam kết đóng góp tích cực vào mối quan hệ này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn và trân trọng đề nghị ngài Đại sứ cùng các tổ chức của Nhật Bản quan tâm, hợp tác, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, nhiều dư địa và với định hướng phát triển theo mô hình “xanh - tuần hoàn - thông minh – bền vững”, tỉnh Phú Thọ mong muốn chào đón thêm các nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời ưu tiên mời gọi và sẵn sàng dành những ưu đãi tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực mà hai bên có tính bổ trợ cao, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử, dược phẩm và chế biến nông sản; lĩnh vực năng lượng sạch, vật liệu xanh, logistics thông minh, khu công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, nhằm hình thành chuỗi giá trị Việt - Nhật tại tỉnh, gắn với chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn quản trị tiên tiến của Nhật Bản. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp xanh – tuần hoàn – thông minh và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương của Nhật Bản, như các tỉnh Nara, Akita, Tochigi và thành phố Ichinoseki.

Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Phú Thọ với các tổ chức, các địa phương, các doanh nghiệp của Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị, nhất là quy hoạch đô thị thông minh, quản lý giao thông, và phát triển không gian xanh.

Chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quản lý rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương; phối hợp tổ chức các hội nghị giao thương (Business Matching) chuyên đề giữa các doanh nghiệp của Phú Thọ và các tỉnh đối tác Nhật Bản, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản và sản phẩm thủ công đặc trưng; hỗ trợ sản xuất sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng cao của Phú Thọ (cụ thể là bưởi Đoan Hùng, chè Phú Thọ...) tiếp cận thị trường các tỉnh bạn tại Nhật Bản thông qua các kênh phân phối của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ mong muốn được cùng với Đại sứ quán và các tổ chức của Nhật Bản phối hợp mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; phát triển tuyến du lịch liên kết “Phú Thọ - Akita - Nara - Tochigi”; và tổ chức Gặp gỡ Việt - Nhật tại tỉnh, gắn với giới thiệu sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và du lịch sinh thái...

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Khẳng định quan điểm xuyên suốt là hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Nhật Bản phải luôn được được xem là yếu tố có vai trò hàng đầu trong việc làm cầu nối hữu nghị gắn kết, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Ngài Đại sứ và các tổ chức của Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Phú Thọ và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh như khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động – việc làm, nông nghiệp, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao, ...

Đại sứ Ito Naoki cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của tỉnh Phú Thọ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản, cũng như giữa các địa phương, tổ chức của hai nước và cho biết: Phú Thọ hiện là tỉnh đứng thứ 5 của Việt Nam về số lao động đang làm việc tại Nhật Bản, đồng thời cũng là tỉnh có nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đầu tư.

Đại sứ Ito Naoki đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy của Nhật Bản đang gặp phải, mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục có tiếng nói, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy của Nhật đang đầu tư, sản xuất tại Phú Thọ có lộ trình chuyển đổi và mở rộng sản xuất theo hướng xanh, bền vững. Đồng thời mong muốn thời gian tới, cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ngài Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thể chế, tin tưởng với mô hình tổ chức chính quyền mới, Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng sẽ đạt được những bước phát triển thực sự đột phá. Ngài Đại sứ khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa giữa Phú Thọ và các địa phương của Nhật Bản trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cảm ơn những chia sẻ của Ngài Đại sứ và khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục nắm bắt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy đang gặp phải và cho biết tỉnh đã báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có lộ trình phù hợp để các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất, đồng thời tinh cũng có nhiều chính sách, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đẩy mạnh sản xuất xe ứng dụng công nghệ hybrid, xe máy điện...

Hiện tại, tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các điều kiện thúc đẩy xuất khẩu bưởi đặc sản Phú Thọ sang Nhật Bản cũng như nhập khẩu Nho của Nhật Bản về Việt Nam; chỉ đạo ngành Giáo dục đào tạo, ngành Nội vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan của Nhật Bản nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Phú Thọ và gửi sang làm việc tại Nhật Bản như gợi ý của Ngài Đại sứ.

Đinh Vũ