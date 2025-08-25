Du học hè Canada 2026 cập nhật mới nhất: Chương trình học phát triển toàn diện, định hướng tương lai

Trong những năm gần đây, du học hè Canada trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh Việt Nam quan tâm. Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm văn hóa mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện tiếng Anh, phát triển kỹ năng mềm và định hướng tương lai học tập ngay từ sớm.

Vậy du học hè Canada bao nhiêu tiền, cần chuẩn bị hồ sơ gì và chương trình nào phù hợp? Cùng Du học SBE tìm hiểu thông tin cập nhật mới nhất!

1. Ưu điểm du học hè Canada

- Chất lượng giáo dục tiên tiến : Các khóa học được thiết kế bởi trường Đại học danh tiếng, bảo đảm chương trình học hiện đại và thực tiễn.

- Cải thiện tiếng Anh vượt trội : Học sinh học tập, giao tiếp trong môi trường 100% tiếng Anh, nâng cao kỹ năng nhanh chóng.

- Trải nghiệm văn hóa - thiên nhiên : Chuyến tham quan danh lam thắng cảnh, bảo tàng, công viên giúp mở rộng tầm nhìn.

- Môi trường an toàn, thân thiện : Canada nổi tiếng với chất lượng sống cao, dịch vụ hỗ trợ học sinh quốc tế tận tâm, đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm.

2. Lợi ích khi tham gia du học hè Canada

Cải thiện tiếng Anh vượt trội: Thực hành nghe - nói - đọc - viết tự nhiên, tạo nền tảng vững chắc cho việc học ngoại ngữ lâu dài.

Phát triển kỹ năng mềm: Phát triển kỹ năng thuyết trình, tư duy logic, lãnh đạo, giải quyết vấn đề thông qua các dự án nhóm, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt cộng đồng.

Định hướng tương lai học tập: Giúp học sinh làm quen với môi trường quốc tế, xác định ngành học phù hợp., định hướng học tập quốc tế

Mở rộng tầm nhìn quốc tế: Trải nghiệm đa văn hóa giúp học sinh tự tin, năng động và thích nghi tốt hơn.

>>> Xem thêm Du học Canada 2025: Điều kiện, chi phí cập nhật mới nhất

3. Hồ sơ xin visa du học hè Canada

Visa du học hè Canada là loại visa ngắn hạn (visitor visa) hoặc study permit ngắn hạn , tùy chương trình. Hồ sơ xin visa thường bao gồm:

Đơn xin visa (IMM 5257)

Thư mời tham gia chương trình từ trường/tổ chức tại Canada

Hộ chiếu còn hiệu lực

Giấy xác nhận học sinh đang theo học tại Việt Nam

Giấy khai sinh, ảnh thẻ, thư đồng ý của phụ huynh (nếu dưới 18 tuổi)

Chứng minh tài chính: sổ tiết kiệm, giấy tờ tài sản hoặc sao kê thu nhập

Phụ huynh nên nộp hồ sơ sớm từ 4–6 tháng trước khi khởi hành để đảm bảo tiến độ.

Thời gian xét duyệt thông thường : 20 – 45 ngày làm việc.

Thời điểm nộp tối ưu : từ tháng 2 đến tháng 4 để kịp có visa, mua vé máy bay và chuẩn bị cá nhân.

Lưu ý : Một số hồ sơ có thể bị yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ (chứng minh tài chính, thư xác nhận từ trường...), dẫn đến thời gian xử lý kéo dài hơn dự kiến.

Do đó, càng nộp hồ sơ sớm, khả năng đậu visa càng cao , đồng thời giúp phụ huynh và học sinh chủ động chuẩn bị tâm lý, hành trang tốt nhất trước chuyến đi.

4. Chi phí du học hè Canada

4.1. Học phí chương trình hè

Phần lớn các chương trình du học hè Canada cung cấp gói chi phí bao gồm: học phí, giáo trình, ăn uống, chỗ ở, hoạt động ngoại khóa, tham quan, bảo hiểm y tế và đưa đón sân bay.

Chương trình 2 tuần: khoảng 90 – 120 triệu VNĐ (3.800 – 5.500 CAD) .

Chương trình 3 – 4 tuần: khoảng 115 – 160 triệu VNĐ (5.500 – 7.500 CAD) .

Ưu điểm của gói trọn vẹn này là phụ huynh không phải lo phát sinh nhiều chi phí trong suốt kỳ trại hè.

4.2. Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Canada

Chi phí vé máy bay phụ thuộc vào thời điểm đặt và hãng hàng không:

Đặt sớm 3 – 4 tháng: khoảng 23 – 28 triệu đồng.

Đặt sát ngày (1 – 2 tháng): khoảng 30 – 40 triệu đồng.

Các tuyến phổ biến: Hà Nội/TP.HCM – Toronto, Vancouver.

Lưu ý: Càng đặt vé sớm, chi phí càng tiết kiệm, đặc biệt vào mùa hè cao điểm (tháng 6 - 8).

4.3. Chi phí xin visa và hồ sơ

Học sinh tham gia du học hè tại Canada cần chuẩn bị thêm chi phí làm hồ sơ:

Lệ phí visa: 2.000.000 – 2.500.000 VNĐ .

Phí sinh trắc học (biometrics): 1.000.000 – 1.200.000 VNĐ .

Khám sức khỏe: 1.200.000 – 1.500.000 VNĐ .

Dịch thuật – công chứng giấy tờ: 500.000 – 1.000.000 VNĐ .

Tổng cộng khoảng 5 – 6 triệu đồng cho toàn bộ quá trình làm hồ sơ visa.

5. Chương trình du học hè Canada 2025 tại Trent University

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình du học hè giúp con vừa học tiếng Anh, vừa phát triển tư duy và kỹ năng sống quốc tế, thì Goose Summer Camp tại Trent University chính là lựa chọn lý tưởng.

Vị trí lý tưởng : Trent University nằm tại thành phố Peterborough, khuôn viên trường rộng hơn 1.400 hecta với thiên nhiên tươi đẹp

3 chương trình học cá nhân hóa :

ESL (Tiếng Anh quốc tế) : Dành cho học sinh muốn cải thiện toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh.

UBound (Khám phá ngành nghề tương lai) : Học thử các lớp mô phỏng đại học giúp định hướng sở thích và nghề nghiệp.

iLM (Tư duy lãnh đạo quốc tế) : Phát triển 7 tư duy cốt lõi của người lãnh đạo, tăng lợi thế cạnh tranh khi xin học bổng quốc tế.

Độ tuổi phù hợp : 14–18 tuổi

Thời lượng : 2 tuần (cuối tháng 6 hoặc giữa tháng 7)

Chi phí trọn gói : 6.300 CAD (≈117 triệu đồng, chưa bao gồm vé máy bay)

Ngoài giờ học, học sinh tham gia hoạt động thể thao, nghệ thuật, tham quan Niagara Falls, Canada’s Wonderland và nhiều điểm văn hóa đặc sắc.

Lưu ý khi xin visa du học hè Canada bạn cần biết

Thời gian xét duyệt: Nên nộp hồ sơ ít nhất 3 tháng trước ngày khởi hành.

Chứng minh tài chính: Chuẩn bị sổ tiết kiệm và giấy tờ chứng minh thu nhập để tăng độ tin cậy.

Chọn đơn vị uy tín: Ưu tiên chương trình có thư mời chính thức từ trường Canada để tăng tỷ lệ đậu visa.

Du học hè Canada là cơ hội tuyệt vời để học sinh Việt Nam trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế, rèn luyện tiếng Anh, phát triển kỹ năng mềm và khám phá văn hóa đa dạng. Với sự chuẩn bị kỹ càng về hồ sơ, tài chính và, kỳ du học hè sẽ trở thành bước đệm vững chắc cho hành trình học tập tương lai.