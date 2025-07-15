Du khách Anh viết thư cảm ơn công an xã giúp tìm tài sản thất lạc

Mới đây, Công an xã Đà Bắc đã nhận được bức thư cảm ơn chân thành từ anh Daniel Kiran Conway (sinh năm 2000, quốc tịch Anh). Trong thư, anh Daniel bày tỏ lời cảm ơn với Nhân dân địa phương và cán bộ công an xã đã nhiệt tình hỗ trợ anh tìm lại chiếc điện thoại di động bị thất lạc và bố trí chỗ nghỉ, đồ ăn qua đêm khi anh gặp khó khăn.

Du khách Anh gửi lời cảm ơn đến Công an xã Đà Bắc và Nhân dân địa phương đã giúp đỡ anh khi gặp khó khăn (Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước đó, vào ngày 13/7, trong quá trình du lịch tại xã Đà Bắc, anh Daniel Kiran Conway không may đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 13. Đây là vật dụng chứa nhiều thông tin liên lạc quan trọng, đặc biệt là hộ chiếu đã tích hợp trong điện thoại, rất cần thiết cho chuyến bay về Úc của anh trong hai ngày tới. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Đà Bắc đã khẩn trương vào cuộc, khoanh vùng xác minh, phối hợp cùng người dân trích xuất camera tại các tiểu khu Mó La và Đoàn Kết để tìm kiếm.

Dù trời tối đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, đồng thời việc mất điện thoại đồng nghĩa với việc anh Daniel không có giấy tờ tùy thân để thuê phòng nghỉ, các cán bộ công an xã đã hỗ trợ anh Daniel chỗ ngủ và đồ ăn qua đêm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 16 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ ngày 14/7, lực lượng công an xã đã tìm thấy chiếc điện thoại và bàn giao lại cho anh Daniel. Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình và tìm lại được tài sản quan trọng, anh Daniel Kiran Conway đã viết thư cảm ơn gửi đến người dân và lực lượng Công an xã Đà Bắc.

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đà Bắc không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn mà còn xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách của đất và người Phú Thọ trong lòng du khách Quốc tế.

Thùy Trang