Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Ngày nay, ngành du lịch Việt Nam đang định hình lại hướng đi bằng những sản phẩm cao cấp, thân thiện với môi trường và gắn với trải nghiệm đẳng cấp. Trong số đó, du lịch golf nay đang dần trở thành mũi nhọn phát triển bền vững, nhất là tại những địa phương như tỉnh Phú Thọ.

Từ sân golf Đầm Vạc giữa lòng thành phố đến Tam Đảo xanh mướt lưng núi, hay những resort golf ven hồ như Thanh Lanh đang chuyển mình thành thủ phủ golf miền Bắc. Những sân chơi này không chỉ thu hút golfer trong nước mà còn mở ra cơ hội lớn từ dòng khách quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa giữa thể thao, nghỉ dưỡng và bảo tồn thiên nhiên, tạo nên một mô hình kinh tế xanh kiểu mới - nơi mỗi cú swing là một đóng góp cho tăng trưởng bền vững.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Sân golf Đầm Vạc được thiết kế xen kẽ giữa hồ nước và thảm cỏ xanh. Đây là một trong những mô hình sân golf đô thị hiếm hoi, vừa phục vụ thể thao, vừa góp phần điều tiết vi khí hậu và phát triển không gian xanh bền vững.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Sân golf Đầm Vạc, Vĩnh Yên - nơi từng đăng cai môn golf tại SEA Games 31. Sự kiện này không chỉ đánh dấu vị thế mới của Phú Thọ trên bản đồ thể thao mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch golf quy mô quốc tế.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Sân golf Tam Đảo với thiết kế hài hòa theo địa hình tự nhiên. Đây là một trong những sân golf đẹp nhất miền Bắc, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm, trong đó có nhiều đoàn khách Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Sự gia tăng số lượng người chơi nghiệp dư những năm gần đây cho thấy Sân golf Tam Đảo đang dần phổ cập trong tầng lớp trung lưu - đối tượng trọng yếu của du lịch nội địa cao cấp.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Cửa hàng bán dụng cụ và phụ kiện golf bên trong khuôn viên sân golf Tam Đảo đang phát triển mạnh, tạo việc làm cho lao động và tăng nguồn thu từ du lịch chất lượng cao.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Với thiết kế rộng mở, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, sân golf Thanh Lanh đang trở thành biểu tượng mới của du lịch sinh thái kết hợp thể thao đẳng cấp tại tỉnh Phú Thọ - điểm đến lý tưởng cho các giải đấu quốc tế và nghỉ dưỡng cao cấp.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Người chơi di chuyển bằng xe điện giữa những fairway uốn lượn tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort. Mô hình sân golf sinh thái này góp phần thúc đẩy du lịch xanh, giảm phát thải và gìn giữ cảnh quan nguyên sơ ven hồ.

Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Du lịch golf không chỉ dành cho nam giới mà đang lan tỏa tới phụ nữ, người trẻ và khách du lịch quốc tế - những đối tượng tạo nên sức sống bền vững cho ngành du lịch mới.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Du lịch Việt Nam tỉnh Phú Thọ Phát triển bền vững Trải nghiệm Môi trường Thân thiện Sản phẩm Mô hình kinh tế kinh tế xanh Tăng trưởng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng tầm bưởi đặc sản

Nâng tầm bưởi đặc sản
2025-08-11 06:10:00

baophutho.vn Là một trong những đặc sản trứ danh của Phú Thọ, cây bưởi từ lâu đã là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, vươn...

Chầu văn – Nét văn hóa đặc sắc Phú Thọ

Chầu văn – Nét văn hóa đặc sắc Phú Thọ
2025-08-09 07:20:00

baophutho.vn Gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu – một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật Chầu văn ở Phú Thọ không chỉ là một loại...

Tam Đảo: Đất linh thiêng - miền du lịch

Tam Đảo: Đất linh thiêng - miền du lịch
2025-07-23 06:37:00

baophutho.vn Với lợi thế do thiên nhiên ban tặng, Tam Đảo nổi tiếng là điểm đến hấp dẫn với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, tín ngưỡng và tâm...

Nâng cao thu nhập từ mô hình nuôi thỏ

Nâng cao thu nhập từ mô hình nuôi thỏ
2025-07-21 20:21:00

baophutho.vn Chi phí đầu tư không quá lớn; không yêu cầu diện tích chăn nuôi; công đoạn chăm sóc dễ dàng; thị trường đầu ra ổn định, thu hồi vốn nhanh... là...

Về Yên Sơn nghe hương trà “kể chuyện”

Về Yên Sơn nghe hương trà “kể chuyện”
2025-07-20 06:00:00

baophutho.vn Từ bao đời nay, giữa lòng miền trung du đất Tổ, vùng đất Yên Sơn (xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cũ) vẫn ngát hương trà. Trải dọc theo...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long