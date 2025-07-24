Du lịch golf - Thế mạnh của ngành kinh tế xanh

Ngày nay, ngành du lịch Việt Nam đang định hình lại hướng đi bằng những sản phẩm cao cấp, thân thiện với môi trường và gắn với trải nghiệm đẳng cấp. Trong số đó, du lịch golf nay đang dần trở thành mũi nhọn phát triển bền vững, nhất là tại những địa phương như tỉnh Phú Thọ.

Từ sân golf Đầm Vạc giữa lòng thành phố đến Tam Đảo xanh mướt lưng núi, hay những resort golf ven hồ như Thanh Lanh đang chuyển mình thành thủ phủ golf miền Bắc. Những sân chơi này không chỉ thu hút golfer trong nước mà còn mở ra cơ hội lớn từ dòng khách quốc tế. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa giữa thể thao, nghỉ dưỡng và bảo tồn thiên nhiên, tạo nên một mô hình kinh tế xanh kiểu mới - nơi mỗi cú swing là một đóng góp cho tăng trưởng bền vững.

Sân golf Đầm Vạc được thiết kế xen kẽ giữa hồ nước và thảm cỏ xanh. Đây là một trong những mô hình sân golf đô thị hiếm hoi, vừa phục vụ thể thao, vừa góp phần điều tiết vi khí hậu và phát triển không gian xanh bền vững.

Sân golf Đầm Vạc, Vĩnh Yên - nơi từng đăng cai môn golf tại SEA Games 31. Sự kiện này không chỉ đánh dấu vị thế mới của Phú Thọ trên bản đồ thể thao mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch golf quy mô quốc tế.

Sân golf Tam Đảo với thiết kế hài hòa theo địa hình tự nhiên. Đây là một trong những sân golf đẹp nhất miền Bắc, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm, trong đó có nhiều đoàn khách Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Sự gia tăng số lượng người chơi nghiệp dư những năm gần đây cho thấy Sân golf Tam Đảo đang dần phổ cập trong tầng lớp trung lưu - đối tượng trọng yếu của du lịch nội địa cao cấp.

Cửa hàng bán dụng cụ và phụ kiện golf bên trong khuôn viên sân golf Tam Đảo đang phát triển mạnh, tạo việc làm cho lao động và tăng nguồn thu từ du lịch chất lượng cao.

Với thiết kế rộng mở, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, sân golf Thanh Lanh đang trở thành biểu tượng mới của du lịch sinh thái kết hợp thể thao đẳng cấp tại tỉnh Phú Thọ - điểm đến lý tưởng cho các giải đấu quốc tế và nghỉ dưỡng cao cấp.

Người chơi di chuyển bằng xe điện giữa những fairway uốn lượn tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort. Mô hình sân golf sinh thái này góp phần thúc đẩy du lịch xanh, giảm phát thải và gìn giữ cảnh quan nguyên sơ ven hồ.

Du lịch golf không chỉ dành cho nam giới mà đang lan tỏa tới phụ nữ, người trẻ và khách du lịch quốc tế - những đối tượng tạo nên sức sống bền vững cho ngành du lịch mới.

Lê Minh