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Đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào hoạt động trong năm 2026

Chiều 23/6, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Công an tỉnh báo cáo dự thảo Đề án tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) kết hợp xây dựng Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2031.

Đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào hoạt động trong năm 2026

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng Đề án nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn quy mô, mô hình hoạt động và phạm vi phục vụ của Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trong trường học và cộng đồng; xây dựng các mô hình trải nghiệm thực tế về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào hoạt động trong năm 2026

Đại diện Công an tỉnh báo cáo dự thảo Đề án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh sự cần thiết của Đề án nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH và coi đây là biện pháp phòng ngừa quan trọng.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Đề án. Trong đó, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH kết hợp xây dựng Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH.

Đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào hoạt động trong năm 2026

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào hoạt động trong năm 2026

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí bố trí theo nội dung Đề án; ưu tiên các hạng mục cần đầu tư trước để bảo đảm tiến độ. Các sở, ngành liên quan phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy, huấn luyện phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, phấn đấu đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH kết hợp xây dựng Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH vào hoạt động trước 31/12/2026.

Đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào hoạt động trong năm 2026

Quang cảnh cuộc họp.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Pccc Văn phòng UBND tỉnh Trung tâm học tập cộng đồng trung tâm huấn luyện tỉnh Phú Thọ Đề án Chữa cháy Thống Nhất Công an
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