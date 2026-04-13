Đừng bỏ qua dấu hiệu tụt huyết áp tưởng chừng vô hại

Tụt huyết áp ít được chú ý hơn tăng huyết áp, nhưng có thể nguy hiểm nếu không phát hiện sớm. Đáng nói, các dấu hiệu thường mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường.
Một trong những biểu hiện điển hình của tụt huyết áp thường bị xem nhẹ là cảm giác choáng váng khi đứng lên đột ngột.
Vì sao lại xảy ra tình trạng này?
Tình trạng này xảy ra khi huyết áp giảm nhanh trong lúc thay đổi tư thế, khiến máu chưa kịp lưu thông đầy đủ lên não. Hệ quả là người bệnh có thể cảm thấy xây xẩm, mất thăng bằng, thậm chí suýt ngã, theo Cleveland Clinic (Mỹ).
Bác sĩ Luke Laffin, chuyên gia tim mạch tại Cleveland Clinic, cho biết nhiều người thường bỏ qua dấu hiệu này vì nghĩ chỉ là mệt mỏi thoáng qua. Tuy nhiên, nếu tình trạng lặp lại thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của tụt huyết áp tư thế - một dạng rối loạn cần được theo dõi.
Tụt huyết áp tư thế thường gặp hơn ở người lớn tuổi hoặc người đang dùng thuốc điều trị huyết áp, đồng thời làm tăng nguy cơ té ngã và chấn thương, theo Mayo Clinic (Mỹ).
Khi nào cần đặc biệt cảnh giác?
Bác sĩ Lawrence Phillips, chuyên gia tim mạch tại NYU Langone Health (Mỹ), cho biết việc choáng váng khi đứng dậy lặp lại nhiều lần có thể là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề trong việc điều hòa huyết áp. Nếu triệu chứng xuất hiện thường xuyên, người bệnh không nên chủ quan mà cần được kiểm tra để loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn.
Điểm đáng lưu ý là cảm giác choáng váng thường chỉ kéo dài vài giây đến vài phút, nên dễ bị xem nhẹ. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến ngã, đặc biệt ở người lớn tuổi, làm tăng nguy cơ chấn thương.
Cách hạn chế nguy cơ?
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu thường xuyên gặp tình trạng này, bạn nên chú ý một số biện pháp đơn giản như đứng lên từ từ, uống đủ nước và tránh thay đổi tư thế quá đột ngột.
Ngoài ra, nếu triệu chứng đi kèm với mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh hoặc từng có cơn ngất, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.
Nói cách khác, chỉ một biểu hiện nhỏ như choáng váng khi đứng dậy cũng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của tụt huyết áp. Việc nhận biết và xử lý kịp thời sẽ giúp hạn chế những rủi ro không đáng có cho sức khỏe.
Theo thanhnien.vn
