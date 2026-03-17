Dùng dầu ăn thế nào để tốt cho sức khỏe? Những sai lầm phổ biến cần tránh

Dầu ăn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Sử dụng đúng cách không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách, dầu ăn có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, vì vậy cần hiểu rõ cách sử dụng hợp lý.

Dầu ăn mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Trong khẩu phần ăn hàng ngày, cơ thể cần đầy đủ các nhóm chất như đạm, tinh bột, đường và chất béo. Chất béo - thành phần chính trong dầu ăn, có vai trò quan trọng trong cấu tạo màng tế bào, hỗ trợ phát triển xương, đồng thời góp phần duy trì hoạt động của não bộ, thị giác và hệ miễn dịch.

Khi sử dụng hợp lý, dầu ăn có thể cung cấp năng lượng, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K, bổ sung axit béo thiết yếu, giúp món ăn thơm ngon hơn và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ, cần cân bằng lượng chất béo và lựa chọn dầu ăn có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe.

Những loại dầu ăn tốt cho sức khỏe

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại dầu ăn khác nhau, mỗi loại có thành phần dinh dưỡng và lợi ích riêng.

Dầu đậu nành: Được chiết xuất từ hạt đậu tương, dầu đậu nành chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit béo không bão hòa và omega-3, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Khi sử dụng hợp lý, dầu ăn có thể cung cấp năng lượng, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo

Dầu ô liu: Đây là một trong những loại dầu được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn, có khả năng kiểm soát cholesterol và tốt cho hệ tim mạch.

Dầu lạc (dầu đậu phộng): Loại dầu này chứa nhiều axit béo có lợi như oleic, linoleic, palmitic và stearic, cùng với một số vitamin và hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Dầu mè (dầu vừng): Dầu mè thường được sử dụng để tăng hương vị cho món ăn. Ngoài ra, loại dầu này còn có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Dầu hướng dương: Dầu hướng dương giàu chất béo không bão hòa và vitamin E. Tuy nhiên, loại dầu này cũng chứa axit béo omega-6, vì vậy nếu sử dụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ béo phì.

Dầu hạt cải: Dầu hạt cải chứa nhiều axit béo omega-9 và omega-3, có lợi cho hệ tim mạch. Tuy nhiên, việc lạm dụng cũng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa như béo phì hoặc tiểu đường.

Cách sử dụng dầu ăn đúng cách

Chú ý thời điểm và nhiệt độ khi nấu ăn

Thời điểm và nhiệt độ là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của dầu ăn. Trước khi cho dầu vào, nên làm nóng chảo trước, sau đó mới thêm dầu và đun đến khi dầu nóng nhẹ rồi mới cho thực phẩm vào chế biến.

Đối với các món chiên, nhiệt độ thích hợp thường nằm trong khoảng 160-180°C. Nếu nhiệt độ quá cao, dầu có thể bị phân hủy, tạo ra các chất không tốt cho sức khỏe. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá thấp, thực phẩm sẽ hút nhiều dầu hơn, khiến món ăn ngấy và lâu chín.

Lựa chọn loại dầu phù hợp với từng món ăn

Mỗi loại dầu có đặc tính khác nhau, vì vậy nên lựa chọn phù hợp với từng phương pháp chế biến:

Món salad: Nên dùng các loại dầu có hương vị nhẹ và dùng được ở nhiệt độ thường như dầu ô liu.

Món xào: Chọn loại dầu có khả năng chịu nhiệt tốt để đảm bảo dinh dưỡng và hương vị.

Món chiên rán: Nên dùng các loại dầu ổn định ở nhiệt độ cao để giữ độ giòn và hạn chế sinh chất có hại.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích tăng cường các món hấp, luộc, đồng thời hạn chế các món chiên rán để bảo vệ sức khỏe.

Không sử dụng dầu chiên lại nhiều lần

Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là tái sử dụng dầu đã chiên rán nhiều lần nhằm tiết kiệm chi phí. Thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi dầu được đun nóng lặp lại nhiều lần, đặc biệt là những loại dầu chịu nhiệt kém, dầu sẽ bị oxy hóa, làm phá hủy các vitamin và axit béo có lợi như Omega-3, Omega-6, Omega-9. Đồng thời, quá trình này có thể tạo ra các hợp chất độc hại, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường và thậm chí là ung thư.

Theo vov.vn