Đượm vị chè Hoàng Văn

Trên những triền đồi thoai thoải của xã Văn Luông (cũ), nay là xã Minh Đài, những đồi chè xanh ngát trải dài tít tắp như những tấm thảm mềm mượt dưới ánh nắng ban mai. Trong làn gió thanh mát, người dân thoăn thoắt hái từng búp chè non. Giữa khung cảnh yên bình ấy, cái tên Kính Nữ Hoàng Văn từ lâu đã trở thành niềm tự hào của quê hương. Kính Nữ Hoàng Văn không chỉ là một thương hiệu chè, mà còn là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và tình yêu quê hương của người nông dân dành trọn đời mình cho cây chè.

Chè Kính Nữ Hoàng Văn được trồng, chế biến theo quy trình VietGAP, đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Kính, chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh chè Kính Nữ Hoàng Văn là người gắn bó gần 40 năm với thương hiệu chè nổi tiếng này. Từ những ngày người nông dân còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, chè chỉ được sao bằng tay, trồng theo phương thức truyền thống, giống chè trồng bằng hạt, năng suất, chất lượng chưa cao, ông đã trăn trở tìm cách nâng tầm giá trị sản phẩm. Ông bắt đầu học hỏi kỹ thuật sản xuất tiên tiến, tìm giống chè mới phù hợp với điều kiện khí hậu của Minh Đài, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Với ông, từng búp chè hái về không đơn thuần là sản phẩm nông nghiệp, mà là kết tinh của công sức, sự tỉ mỉ và niềm đam mê.

Nhờ những nỗ lực ấy, chè Kính Nữ Hoàng Văn dần khẳng định vị thế trên thị trường. Sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Không dừng lại ở đó, ông Kính còn chủ động đưa chè quê hương tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử và khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện nay, cơ sở sản xuất của ông cung cấp hơn 1 tấn chè khô, 20 tấn chè tươi, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Đóng gói sản phẩm chè.

Thành công của Cơ sở sản xuất chè Kính Nữ Hoàng Văn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình ông mà còn truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân xã Minh Đài. Thấy được hiệu quả từ mô hình sản xuất an toàn, nhiều hộ đã liên kết, hình thành làng nghề chế biến chè Hoàng Văn, nay là Hợp tác xã chè Hoàng Văn cùng nhau trồng, chế biến chè chất lượng cao. Từ diện tích ban đầu chỉ vài ha, nay Hợp tác xã đã có gần 100ha chè, trong đó chủ yếu diện tích chè được canh tác theo hướng an toàn sinh học.

Đồng chí Nguyễn Thiết Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết: Xác định chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xã đã chỉ đạo các khu dân cư đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã để nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm thông qua hội chợ, triển lãm và các kênh thương mại điện tử. Chính quyền cũng tạo điều kiện về đất đai, vốn vay ưu đãi, tổ chức tập huấn kỹ thuật nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với cây chè. Đặc biệt, xã mong muốn phát triển sản phẩm chè gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để nâng cao giá trị kinh tế và quảng bá hình ảnh quê hương.

Mỗi chén chè của Cơ sở sản xuất Kính Nữ Hoàng Văn không chỉ là thức uống giải khát, mà còn là câu chuyện về một vùng đất đầy tiềm năng. Đó là câu chuyện của những con người kiên trì, dám nghĩ dám làm; chính quyền sát sao đồng hành, định hướng phát triển và một thương hiệu mang hương vị quê hương vươn ra khỏi lũy tre làng, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ.

Vị chè đượm tình người, đượm tình đất ấy chắc chắn sẽ còn lan tỏa, để mỗi lần nhấp ngụm chè Kính Nữ Hoàng Văn, người ta lại thấy ấm áp niềm tin và niềm tự hào về một Minh Đài đang đổi thay từng ngày.

Hoàng Hương