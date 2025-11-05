EU thúc đẩy tiến trình gia nhập của các đối tác trọng điểm

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 4/11 đã thông qua Gói mở rộng Liên minh châu Âu (EU) năm 2025.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được xem là một bản đánh giá toàn diện về tiến độ hội nhập của các đối tác trong vòng 12 tháng qua. Báo cáo năm nay khẳng định tiến trình mở rộng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Liên minh, đồng thời cho thấy cánh cửa trở thành thành viên chính thức của EU đang mở rộng hơn bao giờ hết.

Theo EC, việc mở rộng Liên minh không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc củng cố vị thế của châu Âu trên trường quốc tế. Ủy ban nhấn mạnh sự kiên định và cách tiếp cận dựa trên thành tựu thực chất của từng đối tác là yếu tố then chốt bảo đảm cho một tiến trình gia nhập thành công và bền vững. Hiện Montenegro, Albania, Ukraine, Cộng hòa Moldova, Serbia, Bắc Macedonia, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia được xác định là những đối tác trọng điểm đang từng bước tiến gần hơn tới EU.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU quyết tâm biến tiến trình mở rộng thành hiện thực, coi đây là bước đi cần thiết để xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn trên trường quốc tế. Bà nhấn mạnh quá trình này phải dựa trên năng lực và thành quả cụ thể của từng ứng viên. Theo bà von der Leyen, Gói mở rộng năm nay đưa ra những khuyến nghị chi tiết cho từng đối tác, thể hiện thông điệp của Liên minh về một cơ hội đặc biệt, cam kết mang lại hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết cho các thành viên tương lai, nếu họ thực hiện đúng các cải cách cần thiết và duy trì ý chí chính trị vững vàng.

Bên cạnh việc đánh giá mức độ tiến triển, EC cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể về ưu tiên cải cách cho từng đối tác, được xem như một lộ trình định hướng giúp họ tiến gần hơn tới tư cách thành viên. Liên minh đồng thời cam kết hỗ trợ toàn diện cho các ứng viên trong quá trình này, đặc biệt thông qua việc từng bước tích hợp các nền kinh tế vào Thị trường chung trước khi chính thức gia nhập. Cách tiếp cận này không chỉ giúp củng cố năng lực của các ứng viên, mà còn góp phần tăng cường mối liên kết giữa họ với khối ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Với việc mở rộng được xác định là một trong những mục tiêu chính sách trọng tâm của nhiệm kỳ hiện nay, EC khẳng định nỗ lực song song trên hai phương diện: giúp các ứng viên đạt được tiêu chuẩn cần thiết và bảo đảm Liên minh sẵn sàng tiếp nhận thành viên mới. Gói mở rộng 2025 thể hiện rõ cam kết chính trị của EU trong việc gắn kết một châu Âu rộng lớn hơn, thống nhất hơn và vững vàng hơn, hướng tới một tương lai chung dựa trên hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Nguồn baotintuc.vn