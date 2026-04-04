Eurovision Song Contest sẽ ra mắt phiên bản châu Á

Eurovision Song Contest - cuộc thi ca hát đậm chất trình diễn với lượng người hâm mộ vượt xa phạm vi châu Âu - sẽ giới thiệu phiên bản châu Á vào tháng 11 tới. Cuộc thi sẽ quy tụ các ca sĩ đại diện cho 10 quốc gia ở châu Á.

Theo thông báo từ ban tổ chức, sự kiện mang tên Eurovision Song Contest Asia, dự kiến diễn ra tại Bangkok, đánh dấu nỗ lực của European Broadcasting Union trong việc phát triển một "nhánh" tại châu Á. Ông Martin Green, Giám đốc Eurovision, cho biết các đài truyền hình châu Á đánh giá cao format của cuộc thi vì đây vừa là một chương trình hấp dẫn về mặt truyền hình, vừa là cơ hội để đưa các ngôi sao nhạc pop các nước châu Á đến với khán giả rộng lớn hơn.

Theo thông cáo báo chí của EBU, các đài truyền hình nhà nước và thương mại tại 10 quốc gia đã đồng ý tham gia, gồm: Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Lào, Malaysia, Nepal, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Mỗi quốc gia sẽ tổ chức một cuộc thi trong nước để lựa chọn đại diện tham dự tại Bangkok. Vòng chung kết sẽ được phát trực tuyến cho khán giả quốc tế trên YouTube. Ông Green cũng cho biết, người chiến thắng tại phiên bản châu Á sẽ được mời biểu diễn trong kỳ Eurovision chính vào năm tiếp theo. Eurovision cam kết theo đuổi dự án này trong vòng một thập kỷ và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia châu Á tham gia trong tương lai.

Ca sĩ Đức Phúc giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision 2025

Trong những năm gần đây, Eurovision cũng tìm cách mở rộng sang các châu lục khác. Năm 2022, NBC đã phát sóng American Song Contest, nơi các ca sĩ đại diện cho các bang của Mỹ tranh tài. Tuy nhiên, đến nay sự kiện mới chỉ diễn ra một lần.

Ông Green cho biết, EBU và các đối tác sản xuất đã chuẩn bị cho phiên bản châu Á ít nhất trong hai năm. Theo ông, các đài truyền hình trong khu vực mong muốn giữ tên Eurovision trong tiêu đề chương trình, coi đây là một thương hiệu có sức lan tỏa vượt qua ranh giới châu lục.

Thông báo này được đưa ra 6 tháng sau khi một số quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, tham gia chương trình Intervision do Nga khôi phục - một cuộc thi từng được xem là đối trọng của Eurovision. Tại cuộc thi này, ca sĩ Đức Phúc đã giành chiến thắng với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương.

Bà Jess Carniel, giảng viên ngành nhân văn tại University of Southern Queensland, nhận định rằng phiên bản Eurovision châu Á lần này có thể thành công - nơi những nỗ lực trước đây thất bại. Theo bà, việc tập trung hoàn toàn vào các quốc gia châu Á, thay vì mở rộng sang cả Australia và New Zealand, sẽ giúp chương trình tránh được cảm giác “hướng Tây” trong cách tiếp cận.

Bà Carniel cho rằng, đây có thể trở thành một chương trình đầy hấp dẫn. Theo bà, các nghệ sĩ châu Á đang tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ và cuốn hút. "Sân khấu cũng sẽ là nơi hội tụ sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Điều đó hoàn toàn có thể tạo nên một show rất đáng để theo dõi" - bà Carniel nhận định.

