FIFA tổ chức giải đấu ở Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam sẽ bứt phá?

Việc FIFA tổ chức FIFA ASEAN Cup mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho đội tuyển Việt Nam.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur ngày 26/10, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã công bố thành lập giải FIFA ASEAN Cup. Đây là giải đấu với sự quy tụ của 11 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á và không có liên hệ với giải AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn bứt phá trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Thành Đông)

Hiện tại, FIFA chưa quyết định tổ chức giải đấu theo hình thức nào. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, giải FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Do đó, giải đấu này nhiều khả năng sẽ được tính điểm cao trên bảng xếp hạng FIFA.

Điều này tạo ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam bứt phá trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đây, giải AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên được chấm điểm rất thấp. Tuy nhiên, nếu giải FIFA ASEAN Cup diễn ra ở dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA) thì sẽ được chấm điểm rất cao.

Nếu tận dụng tốt thời cơ này, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tích lũy điểm số đáng kể, cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này rất quan trọng khi ảnh hưởng tới phân định hạt giống của “Rồng vàng” trước mỗi giải đấu lớn. Nên nhớ, đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, nếu như giải FIFA ASEAN Cup thi đấu ở dịp FIFA Days, chúng ta cũng đối diện với thách thức lớn. Khi ấy, các đội bóng như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia có thể triệu tập đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu.

Vì giải AFF Cup thường diễn ra cuối năm và không thuộc FIFA Days nên rất khó để các đội bóng này thuyết phục các CLB (đặc biệt ở phương Tây) nhả người. Còn nhớ, ở AFF Cup 2024 vừa qua, Indonesia đã phải cử đội U22 tham dự giải đấu và bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Thái Lan, Malaysia, Philippines cũng chịu tình cảnh tương tự.

Đội tuyển Việt Nam không gặp khó khăn này khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện khi dừng giải V-League để đội tuyển có thể tập trung trong cả tháng và sang Hàn Quốc tập huấn.

Tuyển Việt Nam phải đối đầu với những đội hình mạnh nhất của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Tờ CNN Indonesia bày tỏ sự phấn khích khi Indonesia có thể tập trung lực lượng mạnh nhất. Tờ báo này viết: “Vì AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên đội tuyển Indonesia không tập trung được những cầu thủ nhập tịch thi đấu ở châu Âu.

Nếu FIFA ASEAN Cup được chính thức triển khai, đội tuyển Indonesia sẽ có cơ hội quy tụ lực lượng mạnh nhất, bao gồm nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải hàng đầu châu Âu như: Jay Idzes (Sassuolo), Calvin Verdonk (Lille), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach) và Emil Audero (Cremonese).

Sự xuất hiện của giải đấu mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho bóng đá Indonesia, giúp đội bóng thể hiện sức mạnh trước các đối thủ trong khu vực”.

Dù sao, giải đấu FIFA ASEAN Cup mang tới nhiều kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là giải đấu mà “Rồng vàng” có thể khẳng định vị thế khi được thi đấu với đội hình mạnh nhất trong khu vực. Nó hoàn toàn khác so với tính chất của giải AFF Cup. Như Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Mohd Yusoff Mahadi tuyên bố: “Việc thành lập giải đấu mới là quyết định lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á”.

Nguồn dantri.com.vn