Futsal Việt Nam thắng 9-1 ở giải châu Á

Ala Từ Minh Quang lập hat-trick giúp Việt Nam thắng đậm Hong Kong 9-1 ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, chiều 20/9.

Futsal Việt Nam đang đứng thứ 26 thế giới còn Hong Kong thứ 123, kém tới 97 bậc. Việt Nam từng gặp Hong Kong ba lần, trong đó có hai thắng, một hòa, ghi 14 bàn và thủng lưới hai. Do đó, thầy trò Diego Giustozzi được đánh giá cao hơn đối thủ. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ giúp Việt Nam nhập cuộc tốt, chiếm lĩnh thế trận và tạo nhiều cơ hội.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 9-1 trước Hong Kong ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc, chiều 20/9. Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 5, Việt Nam mở tỷ số từ cú sút quyết đoán của ala Châu Đoàn Phát, bóng đi qua giữa hai chân thủ môn tung lưới. Một phút sau, pivo Nguyễn Thịnh Phát tận dụng sai lầm của đối phương, dứt điểm căng nâng tỷ số 2-0. Đến phút thứ 10, fixo Nhan Gia Hưng nâng tỷ số 3-0.

Dù bị thủng lưới liên tiếp, Hong Kong không thể phản kháng khi các đợt tấn công của họ đều rời rạc, thiếu nhịp, nên Việt Nam dễ dàng hóa giải. Liên tiếp các phút 18, 19 lần lượt fivo Nguyễn Đa Hải và ala Phạm Đức Hòa ghi thêm hai bàn, nâng tỷ số 5-0 trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Đầu hiệp hai, Hong Kong bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, họ dâng cao đội hình tấn công. Phút 22, họ tìm được bàn gỡ từ cú sút căng tung nóc lưới thủ môn Phạm Văn Tú của cầu thủ Lee Ho Yin.

Việt Nam cũng đáp trả sau đó một phút bằng cú dứt điểm tinh tế của ala Từ Minh Quang nâng tỷ số 6-1.

Đội trưởng Phạm Đức Hòa đi bóng trong chiến thắng 9-1 trước Hong Kong ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc, chiều 20/9. Ảnh: VFF

Phút 32, cầu thủ Chow Ka Lok Leo của Hong Kong nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với Vũ Ngọc Ánh. Việt Nam tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn nâng tỷ số 7-1 và lại là Từ Minh Quang lập công.

Sau khi chơi đủ người trở lại ở phút 34, Hong Kong chuyển sang chơi power-play và bộc lộ nhiều kẽ hở. Việt Nam tận dụng để ghi thêm hai bàn ở các phút 34 và 40 nhờ công fixo Nguyễn Mạnh Dũng và Minh Quang, ấn định chiến thắng 9-1.

Vòng loại futsal châu Á 2026 gồm 31 đội, chia 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK futsal châu Á được chức tại Indonesia.

Việt Nam ở bảng E cùng Hong Kong, Trung Quốc và Lebanon. Các trận đấu diễn ra các ngày 20, 22 và 24/9 tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu, Trung Quốc. Thầy trò Giustozzi muốn giành ngôi nhất bảng để giành vé dự VCK.

Ngày 22/9, Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h30.

