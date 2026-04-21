Gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tình nguyện tham gia phục vụ Lễ hội Đền Hùng

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương thông tin, nhằm góp phần hỗ trợ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, nhà trường huy động gần 1.000 sinh viên tình nguyện tham gia phục vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Sinh viên tình nguyện giúp đỡ người cao tuổi lên các đền.

Lực lượng sinh viên được bố trí tại nhiều khu vực, thực hiện các nhiệm vụ như giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành các quy định, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, sạch đẹp. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn du khách di chuyển, tham quan các điểm an toàn, thuận tiện.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hùng Vương thu gom rác, giữ vệ sinh môi trường trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Sự tham gia tích cực của sinh viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng bào và du khách thập phương.

Theo lãnh đạo nhà trường, hoạt động sinh viên tình nguyện phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã trở thành hoạt động thường niên, được duy trì nhiều năm qua và luôn được Ban Tổ chức đánh giá cao về hiệu quả cũng như sức lan tỏa trong cộng đồng.

Minh Tự


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lễ hội đền hùng Đại học Phục vụ Sinh viên tình nguyện Giỗ tổ hùng vương Hiệu trưởng Nhà trường Phú thọ Phóng viên Đánh giá
Tin liên quan

Gợi ý

