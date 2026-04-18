Gần 1.500 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục, thể thao xã Lương Sơn lần thứ I, năm 2026

Ngày 18/4, xã Lương Sơn tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ I, năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lương Sơn luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao. Hoạt động rèn luyện thân thể được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Đại hội lần này là dịp biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu để thành lập đội tuyển tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp trên.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo xã Lương Sơn trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội có 8 môn thể thao với 37 nội dung thi đấu được tổ chức gồm: Đẩy gậy, kéo co, cầu lông, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền nữ, điền kinh và bắn nỏ. Thu hút gần 1.500 vận động viên đến từ 6 đoàn đại diện cho 54 thôn, xóm, tiểu khu cùng các trường học và đơn vị lực lượng vũ trang.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ. Đội ngũ trọng tài làm việc trách nhiệm, khách quan, đảm bảo tính công bằng trong các nội dung thi đấu. Thông qua Đại hội, xã Lương Sơn tiếp tục khẳng định quyết tâm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là các môn truyền thống.

Đây cũng là cơ sở để lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh trong năm 2026.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn điền kinh.

và môn bắn nỏ tại Đại hội.

Trong chương trình Đại hội, ngoài việc tổ chức thi đấu các môn còn có nhiều hoạt động sôi nổi với sự tham gia của gần 2.000 người thuộc 22 khối. Các tiết mục biểu diễn như trống hội, múa lân, võ thuật của lực lượng quân đội và nhảy khiêu vũ đã tạo không khí hào hứng, ấn tượng.

Màn đồng diễn thể dục của hơn 200 người dân trên địa bàn xã.

Việc tổ chức thành công Đại hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân về vai trò của thể dục thể thao trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội thực sự trở thành ngày hội lớn, khơi dậy phong trào luyện tập thể thao rộng khắp trong cộng đồng dân cư, từ đó, thúc đẩy lối sống lành mạnh, tích cực.

Mạnh Hùng