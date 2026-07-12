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Gần 100.000 thuê bao di động tại Phú Thọ bị khóa một chiều do chưa xác thực VNeID

Theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, đến thời điểm này, gần 100.000 thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bị khóa một chiều do chưa hoàn thành việc xác thực thông tin thông qua ứng dụng VNeID hoặc các ứng dụng của nhà mạng.

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ có gần 3,7 triệu thuê bao di động, trong đó, hai nhà mạng Vinaphone và Viettel chiếm khoảng 80% tổng số thuê bao.

Gần 100.000 thuê bao di động tại Phú Thọ bị khóa một chiều do chưa xác thực VNeIDThuê bao di động không thể thực hiện cuộc gọi do bị khóa 1 chiều liên lạc. Ảnh minh hoạ.

Theo quy định, sau ngày 15/6/2026, các thuê bao bị khóa một chiều nếu chưa xác nhận trạng thái sử dụng thông qua VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông. Ngay sau khi chủ thuê bao hoàn tất việc xác thực thông tin, dịch vụ di động sẽ được khôi phục.

Nếu sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Trường hợp vẫn không hoàn tất xác thực theo thời hạn quy định, số thuê bao sẽ bị thu hồi và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và sớm hoàn thành việc xác thực thông tin qua VNeID để tránh ảnh hưởng đến việc liên lạc, giao dịch và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Hoài Vũ


Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng VNeID Bộ Khoa học và Công nghệ Thuê bao di động tỉnh Phú Thọ Doanh nghiệp viễn thông Quy định Ứng dụng Nhà mạng Dịch vụ thông tin
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