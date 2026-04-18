Gần 300 vận động viên tranh tài Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam - 2026 Cụm Đồng bằng sông Hồng

Ngày 18/4, Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ đăng cai tổ chức Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam - 2026 Cụm Đồng bằng sông Hồng. Giải đấu quy tụ các vận động viên là những doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thuộc Cụm Đồng bằng sông Hồng.

Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc giải đấu.

Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam - 2026 Cụm Đồng bằng sông Hồng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nội dung thi đấu gồm: Đôi lãnh đạo; đôi nam trên/dưới 40 tuổi; đôi nữ; đôi nam, nữ hỗn hợp; đôi nam, nữ trên/dưới 40 tuổi.

Các vận động viên tham gia tranh tài quyết liệt.

Giải đấu không chỉ là một sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nhân trẻ trong khu vực giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết và hợp tác phát triển.

Thông qua giải đấu này, cộng đồng doanh nhân trẻ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đồng thời được gặp gỡ, giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và khởi nghiệp.

Qua đó cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nhân ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các vận động viên nữ tham gia tranh tài ở nội dung đôi nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung. Các trận thi đấu diễn ra gay cấn, quyết liệt, cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp mắt.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Đức Anh