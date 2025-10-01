Gần 800 hộ dân được lực lượng Công an hỗ trợ di dời đến nơi an toàn

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với cơn bão số 10 và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với cơn bão số 10 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các phòng, Công an các xã đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó với bão số 10 theo phương châm “4 tại chỗ”, "3 sẵn sàng”, “5 chủ động”, kịp thời bảo đảm ANTT trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã Hiền Lương khẩn trương triển khai phương tiện hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an các xã trực 100% phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai ứng phó với cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ người dân trục vớt chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Đạo Trù.

Đến nay, tại các xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 10, Công an xã: Cao Sơn, Mường Động, Văn Lang, Mai Hạ, Cao Phong, Đức Nhà, Dũng Tiến... đã huy động trên 500 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tổ chức di dời, sơ tán 788 hộ, với 3.392 khẩu cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn trước nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 10 và hỗ trợ khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt là hành động dũng cảm của Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh và Đại uý Hà Văn Sang, cán bộ Công an xã Yên Lập đã không ngại hiểm nguy lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 người được Giám đốc Công an tỉnh gửi thư khen.

Các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ 24/24h; triển khai 57 tổ, với 300 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, 45 tổ đường bộ, 12 tổ đường thuỷ); 115 phương tiện (trong đó có 25 phương tiện thuỷ) thường trực trên các tuyến, địa bàn đang sạt lở, nguy cơ sạt lở, nguy cơ sụt lún, ngập úng; khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, khu vực ngầm, tràn, ngập sâu, nước chảy xiết... nhất là ven các con sông: Bứa, Thao, Phó Đáy, Bôi; phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt địa bàn thuộc các xã: Hiền Lương, Tam Đảo, Văn Lang, Đan Thượng...

Đội PCCC và CNCH khu vực Thanh Sơn triển khai lực lượng và phương tiện tổ chức di dời các hộ dân trong vùng ngập lụt, chia cắt đến nơi an toàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức thường trực 100% quân số, đã huy động 320 cán bộ, chiến sĩ của các Tổ PCCC và CNCH khu vực; 60 lượt phương tiện chuyên dụng (cano, suồng, xe cứu nạn, cứu hộ...) trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp Công an cấp xã, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người dân, phương tiện bị mắc kẹt do mưa, lũ.

Đội PCCC và CNCH Tam Đảo phối hợp Công an xã Tam Đảo cắt, di chuyển cây bị gãy, đổ trên đường đi lên núi Tam Đảo, bảo đảm giao thông trên địa bàn.

Hiện, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng bám nắm địa bàn, ứng trực bảo đảm ANTT, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng