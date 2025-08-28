Thể thao
Gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc

Sáng 28/8 đã diễn ra lễ gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc và khai mạc Giải bóng đá nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sân vận động Vĩnh Phúc là công trình thể thao đánh dấu bước tiến mới trong phong trào thể dục thể thao của địa phương; thể hiện quyết tâm xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa - thể thao ngày càng khang trang, hiện đại.

Gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc và các đại biểu gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc.

Giải bóng đá nam phường Vĩnh Phúc mở rộng năm 2025 có 4 đội tham gia, đến từ phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Công an phường Vĩnh Phúc và đội doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua giải thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi; đồng thời là dịp để phát hiện tài năng bóng đá, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc

Các đại biểu tặng hoa các đội bóng tham dự giải.

Gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc

Gắn biển công trình Sân vận động Vĩnh Phúc

Trận thi đấu bóng đá nam giữa đội phường Vĩnh Yên và Công an phường Vĩnh Phúc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên diễn ra trong không khí sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay. Sự cổ vũ nồng nhiệt từ cổ động viên tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

