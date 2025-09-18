Gần dân để giữ gìn an ninh trật tự

Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính, lực lượng Công an xã Tân Lạc đã phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, từ đó triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sau sáp nhâp, xã Tân Lạc có địa bàn rộng, dân cư đông. Việc quản lý địa bàn trở nên phức tạp hơn, song đây cũng là động lực để Công an xã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác.

Mô hình camera an ninh góp phần giúp Công an xã Tân Lạc nắm tình hình địa bàn

Với phương châm “Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Tân Lạc đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thường xuyên tuyên truyền cho các hộ gia đình trên địa bàn về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm; chấp hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Từ sau sáp nhập đến nay, Công an xã Tân Lạc đã tiếp nhận và xử lý hàng chục tin báo tố giác tội phạm từ người dân, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ANTT. Điển hình, trong tháng 8 vừa qua, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản trị giá 5 triệu đồng tại xóm Tân Tiến, thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại. Công an xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời xử lý 2 vụ, 6 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu An Khang và xóm Nhót.

Ngoài ra, lực lượng công an xã còn thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật. Theo đó, đã tổ chức kiểm tra 16 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, Kiểm tra an toàn PCCC cho 8 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, hộ gia đình. Xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định về lĩnh vực PCCC&CNCH với tổng số tiền 6 triệu đồng. Vận động, thu hồi 3 súng cồn tự chế.

Công an xã Tân Lạc vận động thu hồi súng tự chế trong Nhân dân

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 100% hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh vận tải, trường học, ban quản lý chợ trên địa bàn về việc chấp hành trật tự đô thị, khu vực công cộng, chấp hành luật giao thông đường bộ. Gọi hỏi, tuyên truyền cá biệt, yêu cầu ký cam kết đối với 68 trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm quy định về TTATGT, đồng thời, yêu cầu gia đình phối hợp quản lý, giáo dục.

Hiện, Công an xã quản lý 42 đối tượng THAHS tại cộng đồng, 49 đối tượng tái hoà nhập cộng đồng. Duy trì hiệu quả 82 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gồm 67 mô hình xóm, khu dân cư an toàn về ANTT; 67 Tổ dân phòng PCCC và CNCH; 12 Tổ liên gia an toàn về PCCC; 5 mô hình nhà trường an toàn về ANTT; 5 mô hình camera giám sát ANTT với 61 mắt được lắp đặt rộng khắp các xóm, khu dân cư trên địa bàn; 3 mô hình Cổng trường ATGT tại; 2 mô hình Cảm hoá, giáo dục người dưới 18 tuổi có điều kiện, khả năng vi phạm pháp luật. Ngoài ra, duy trì 67 Tổ với 200 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an xã Tân Lạc tuyên truyền các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành trật tự đô thị

Theo thống kê, từ 15/6 đến 14/9/2025, trên địa bàn xã xảy ra 9 vụ, 19 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó 3 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng cố ý gây thương tích; 2 vụ, 6 đối tượng đánh bạc trái phép; 3 vụ, bắt giữ 8 đối tượng phạm tội về ma tuý. Ngoài ra, phát hiện 1 trường hợp chở vật liệu không che chắn khi tham gia giao thông và 01 trường hợp kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trung tá Bùi Xuân Huyên - Phó trưởng Công an xã Tân Lạc cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục siết chặt công tác quản lý địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến ANTT; đồng thời nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng xã Tân Lạc trở thành địa bàn an toàn, ổn định, phát triển.”

Đinh Thắng