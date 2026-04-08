Gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến khảo sát tại Phú Thọ

Tối ngày 8/4, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt Đoàn Famtrip các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát các khu, điểm du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng đất cội nguồn dân tộc, sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, thuận lợi phát triển các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Với vị trí cửa ngõ kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Phú Thọ có nhiều điều kiện để phát triển du lịch liên vùng và quốc tế. Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội, điểm đến hàng đầu về du lịch cội nguồn, tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phú Thọ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với từng thị trường; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, tăng cường liên kết tour, tuyến quốc tế, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác, khai thác hiệu quả thị trường du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chào mừng các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến khảo sát tại Phú Thọ.

Đoàn Famtrip quốc tế đến khảo sát tuyến du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng tại Phú Thọ gồm 88 thành viên đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á. Trong dịp này, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã khảo sát tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như Đền Hùng, Đền Hùng Lô, danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo, Flamingo Đại Lải, suối khoáng Thanh Thủy và một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Buổi gặp mặt là dịp để các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh kết nối với doanh nghiệp lữ hành của các nước xây dựng tour, tuyến du lịch, đưa khách nước ngoài đến với Phú Thọ, đưa du lịch Phú Thọ trở thành điểm đến đặc sắc, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Hà Giang - Nguyễn Toàn


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Hiệp hội Du lịch Việt Nam Doanh nghiệp Quốc tế Gặp mặt tỉnh Phú Thọ Trung du và miền núi phía Bắc lữ hành khảo sát Thủ đô Hà Nội
