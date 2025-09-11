Gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Phi Long - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chuyển công tác

Chiều 11/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chuyển công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức tranh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Văn Quang – Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh; Bùi Thị Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Đồng chí Nguyễn Phi Long là cán bộ được đào tạo bài bản, giữ nhiều chức vụ khác nhau ở Trung ương và địa phương. Ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ nói chung, khu vực Hòa Bình nói riêng.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, dù thời gian không dài nhưng đồng chí Nguyễn Phi Long với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc đồng chí Nguyễn Phi Long được Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không chỉ là vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào của tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Kỷ niệm chương Hùng Vương - phần thưởng cao quý của tỉnh Phú Thọ cho đồng chí Nguyễn Phi Long.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Phi Long tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và uy tín của mình, công tác ngày càng tiến bộ, đóng góp cho sự phát triển của công tác Mặt trận nói riêng và đất nước nói chung; đồng thời thường xuyên quan tâm, trao đổi, góp ý, đồng hành để xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã tặng hoa và bức tranh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Kỷ niệm chương Hùng Vương - phần thưởng cao quý của tỉnh Phú Thọ cho đồng chí Nguyễn Phi Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trao biểu tượng Quốc Tổ Hùng Vương tặng đồng chí Nguyễn Phi Long.

Cảm ơn tình cảm của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long khẳng định, trong suốt quá trình công tác luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước; sự ủng hộ, đoàn kết, hợp tác của các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù thời gian công tác tại tỉnh Phú Thọ mới chưa dài, nhưng đồng chí đã nỗ lực, trách nhiệm cùng tập thể triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh sau hợp nhất.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí tin tưởng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các dự án đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà, trong đó có khu vực Hòa Bình để cùng chung tay xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

Lê Hoàng