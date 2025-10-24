Gặp mặt Kỷ niệm 78 năm Chiến thắng Sông Lô

Sáng 24/10, Đảng bộ xã Đoan Hùng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 78 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947- 24/10/2025).

Cách đây 78 năm, vào Thu Đông năm 1947, giặc Pháp đã huy động một lực lượng lớn, mở cuộc tấn công quy mô lên căn cứ địa Việt Bắc, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Chúng rầm rộ tiến quân theo hai gọng kìm, trong đó, tuyến đường thủy trên sông Lô là một mũi tiến công hiểm độc nhằm bao vây và cắt đứt liên lạc.

Trên mặt trận sông Lô - tuyến giao thông chiến lược của địch từ Tuyên Quang về Việt Trì, quân và dân ta đã chuẩn bị thế trận chặt chẽ, sáng tạo. Chiến thắng Sông Lô đã góp phần bẻ gãy gọng kìm chiến lược của địch, chặn đứng cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp, bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng Việt Bắc – “Thủ đô kháng chiến” của cả nước.

Đây không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là chiến thắng của niềm tin, của tinh thần toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và lãnh đạo. Đây là chiến công oanh liệt đã đi vào lịch sử dân tộc, đồng thời cũng là niềm tự hào của nhân dân Phú Thọ nói chung và Đoan Hùng nói riêng, là biểu tượng của sự gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân, giữa trí tuệ và lòng dũng cảm Việt Nam.

Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoan Hùng luôn biết ơn, tự hào và nỗ lực đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, khai thác tiềm năng, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững.

Xã Đoan Hùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đoan Hùng và các xã Hợp Nhất, Ngọc Quan. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Đại hội đại biểu MTTQ xã và các tổ chức chính trị- xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận được thực hiện thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, nội chính tiếp tục được tăng cường. 9 tháng năm 2025, xã có 8/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 695 tỷ đồng, thu NSNN đạt 155,09 tỷ đồng, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,1%...

Phát huy tinh thần Chiến thắng Sông Lô, Đảng bộ xã Đoan Hùng tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, truyền thống đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tăng cường đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Quyết tâm xây dựng xã Đoan Hùng trở thành xã phát triển, là trung tâm kinh tế, văn hoá, thương mại và dịch vụ của các xã vùng phía Bắc của tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Sông Lô.

