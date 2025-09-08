Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 8/9, Ban liên lạc Cơ yếu tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945- 12/9/2025); 25 năm ngày thành lập Ban liên lạc Cơ yếu tỉnh Phú Thọ (7/10/2000- 7/10/2025). Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh...

Đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc cơ yếu tỉnh

Sau cách mạng tháng Tám thành công, công tác bảo vệ bí mật đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội qua hệ thống kỹ thuật mật mã là yêu cầu hết sức khẩn trương và cấp bách...

Trước yêu cầu đó, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Bác Hồ, ngày 12/9/1945, Ban Mật mã thuộc Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam ra đời, đây là tổ chức mật mã đầu tiên của quân đội và cũng là tổ chức mật mã đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Cơ yếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với ngành Cơ yếu Việt Nam, Cơ yếu tỉnh Phú Thọ được thành lập ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với bản lĩnh kiên trung, các cán bộ cơ yếu tỉnh luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật và những quy định của ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ cơ yếu trên địa bàn tỉnh, Ban liên lạc Cơ yếu tỉnh được thành lập ngày 7/10/2000; ban đầu có 50 hội viên, đến nay đã có hơn 300 hội viên; trong đó hơn 80% hội viên là đảng viên, 50 hội viên nữ, 32 hội viên là thương binh, 28 hội viên là nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Hằng năm, Ban liên lạc đã vận động và giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi, mừng thọ, tổ chức các hoạt động tình nghĩa với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng; tích cực đề nghị giải quyết chế độ thâm niên ngành Cơ yếu cho hội viên..

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại buổi gặp mặt, hội viên Ban liên lạc Cơ yếu tỉnh đã ôn lại truyền thống của ngành và tiếp tục phát huy truyền thống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Nhân dịp này, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc Cơ yếu tỉnh; Ban liên lạc Cơ yếu tỉnh tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ngành Cơ yếu, chúc mừng các hội viên tuổi 70...

Hoàng Hương