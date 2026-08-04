Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 4/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Nạm bò Vinabeef

77.900 đồng/200g

2

Tôm thẻ nguyên con

38.000 đồng/Vỉ 200g

3

Hộp trứng cút hộp 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

52.000 đồng/2 hộp

4

Nho đỏ nhập khẩu

32.500 đồng/200g

5

Lê đường nội địa Trung trái từ 200g

41.000 đồng/1kg

6

Mận róc hạt

16.000 đồng/500g

7

Cải bẹ xanh

5.000 đồng/400g

8

Su su trái từ 200g trở lên

9.250 đồng/500g

9

Bắp cải trái tim bắp từ 300g trở lên

7.000 đồng/400g

10

Hành lá

8.400 đồng/100g

11

Nấm hương (nấm đông cô)

27.000 đồng/150g

12

Lốc hộp sữa bột pha sẵn VitaDairy Oggi Gold suy dinh dưỡng (từ 1 tuổi)

34.000 đồng/4 hộp 110ml

13

Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt loại hộp

62.500 đồng/Hộp 1 lít

14

Kem đậu xanh Merino X Plus cây

15.000 đồng/Cây 60g

15

Hộp bánh trung thu Kinh Đô Đoàn Viên

490.000 đồng/Hộp 540g

Giá cả thị trường ngày 4/8/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Bánh trung thu Thương hiệu Dinh dưỡng Nhập khẩu Vinamilk Trái tim Hàng hóa Đậu xanh Sữa giá cả thị trường
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