Giá cả thị trường ngày 4/8/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Nạm bò Vinabeef
77.900 đồng/200g
2
Tôm thẻ nguyên con
38.000 đồng/Vỉ 200g
3
Hộp trứng cút hộp 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
52.000 đồng/2 hộp
4
Nho đỏ nhập khẩu
32.500 đồng/200g
5
Lê đường nội địa Trung trái từ 200g
41.000 đồng/1kg
6
Mận róc hạt
16.000 đồng/500g
7
Cải bẹ xanh
5.000 đồng/400g
8
Su su trái từ 200g trở lên
9.250 đồng/500g
9
Bắp cải trái tim bắp từ 300g trở lên
7.000 đồng/400g
10
Hành lá
8.400 đồng/100g
11
Nấm hương (nấm đông cô)
27.000 đồng/150g
12
Lốc hộp sữa bột pha sẵn VitaDairy Oggi Gold suy dinh dưỡng (từ 1 tuổi)
34.000 đồng/4 hộp 110ml
13
Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt loại hộp
62.500 đồng/Hộp 1 lít
14
Kem đậu xanh Merino X Plus cây
15.000 đồng/Cây 60g
15
Hộp bánh trung thu Kinh Đô Đoàn Viên
490.000 đồng/Hộp 540g
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 3/8/2026
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