Giá cả thị trường ngày 10/10/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Xoài keo vàng
33.500 đồng/kg
2
Xoài Cát Chu
37.900 đồng/kg
3
Chanh dây
37.900 đồng/kg
4
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
5
Khoai lang mật
30.000 đồng/kg
6
Nấm sò
45.000 đồng/kg
7
Dứa
20.000 đồng/quả
8
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
9
Cải thìa
25.000 đồng/ kg
11
Bánh bông lan cuộn vị ca cao Ovanltine 80g
18.000 đồng/ gói
12
Bánh trứng Karo richy 156g
35.000 đồng/ gói
13
Banh mỳ nướng Tipo 50g
15.500 đồng/ gói
14
Bánh quy dừa tròn Libra
13.400 đồng/ gói
Đoàn Kết
