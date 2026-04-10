Giá cả thị trường ngày 10/4/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sườn non lợn
87.600 đồng/400g
2
Tai lợn NT I-Food
57.000 đồng /300g
3
Đùi bò
62.400 đồng/200g
4
Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê 200g
81.000 đồng/200g
5
Đùi tỏi gà
48.800 đồng/400g
6
Tim gà
27.900 đồng/250g
7
Bí đỏ tròn
7.000 đồng/500g
8
Cà chua beef
16.500 đồng/500g
9
Bầu sao
7.900 đồng/500g
10
Mướp đắng
22.000 đồng/500g
11
Gạo Meizan Nàng Thơm túi 5kg
110.000 đồng/Túi 5kg
12
Rong biển rắc cơm vị nước tương Bibigo 30g
32.000đồng/Gói 30g
13
Lốc 4 hộp sữa tươi TH true MILK Hilo 180ml
44.000 đồng/4 hộp 180ml
14
Bánh quế vị cappuccino Kokola Majorico ly 120g
32.000 đồng/Ly 120g
15
Táo Gala chua ngọt
49.000 đồng/700g
Kết Đoàn
