Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 10/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sườn non lợn

87.600 đồng/400g

2

Tai lợn NT I-Food

57.000 đồng /300g

3

Đùi bò

62.400 đồng/200g

4

Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê 200g

81.000 đồng/200g

5

Đùi tỏi gà

48.800 đồng/400g

6

Tim gà

27.900 đồng/250g

7

Bí đỏ tròn

7.000 đồng/500g

8

Cà chua beef

16.500 đồng/500g

9

Bầu sao

7.900 đồng/500g

10

Mướp đắng

22.000 đồng/500g

11

Gạo Meizan Nàng Thơm túi 5kg

110.000 đồng/Túi 5kg

12

Rong biển rắc cơm vị nước tương Bibigo 30g

32.000đồng/Gói 30g

13

Lốc 4 hộp sữa tươi TH true MILK Hilo 180ml

44.000 đồng/4 hộp 180ml

14

Bánh quế vị cappuccino Kokola Majorico ly 120g

32.000 đồng/Ly 120g

15

Táo Gala chua ngọt

49.000 đồng/700g

Giá cả thị trường ngày 10/4/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long