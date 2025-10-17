Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 17/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Nho đen không hạt Mỹ

279.000 đồng/ kg

2

Chuối sáp

29. 500 đồng/kg

3

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

4

Sữa chua Vinamilk

25.700 đồng/lốc

5

Sữa chua đông lạnh Hạ Long 900ml

78.000 đồng/hộp

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Dưa lưới ruột cam

45.000 đồng/kh

10

Sầu riêng

79.000 đồng/kg

11

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

12

Xoài Cát Chu

38.000 đồng/kg

13

Nho xanh

65.000 đồng/kg

14

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

15

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 17/10/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Sữa chua Sầu riêng Vinamilk Hàng hóa Hạ long Chanh Trà Cam dưa leo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long