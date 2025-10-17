Giá cả thị trường ngày 17/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Nho đen không hạt Mỹ
279.000 đồng/ kg
2
Chuối sáp
29. 500 đồng/kg
3
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
4
Sữa chua Vinamilk
25.700 đồng/lốc
5
Sữa chua đông lạnh Hạ Long 900ml
78.000 đồng/hộp
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lưới ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Xoài Cát Chu
38.000 đồng/kg
13
Nho xanh
65.000 đồng/kg
14
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
