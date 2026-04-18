Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 18/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lưới ruột cam

45.000 đồng/kg

2

Bắp cải tím

43.900 đồng/kg

3

Khoai tây

19.900 đồng/kg

4

Dầu hào Maggi 530g

30.900 đồng/chai

5

Gạo ST25 Ngọc Nương

94.900 đồng/túi 3kg

6

Bột tẩm khô chiên giòn Aji-quick Ajinomoto 84g

14.600 đồng/gói

7

Thịt ba chỉ bò Mỹ cắt lát Kiaora khay 500g

165.900 đồng/khay

8

Bắp giò cuộn

88.000 đồng/440g

9

Mì chay Meizan 250g

13.400 đồng/gói

10

Sữa chua uống có đường Probi Vinamil 700ml

40.700 đồng/chai

11

Dầu đậu nành Meizan

79.900 đồng/chai 2 lít

12

Tương cà Nam Dương

15.800 đồng/chai 500g

13

Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 5,5kg

272.000 đồng/túi

14

Bánh Chocopie Orion 396g

58.200 đồng/hộp

Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Khoai tây Sữa chua Hàng hóa Dưa lưới Bắp cải Cam thịt ba chỉ chiên giòn đậu nành
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long