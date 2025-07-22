Giá cả thị trường ngày 22 /7 /2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mỳ tôm Kokomi
114.000 đồng/thùng
2
Dầu đậu nành Simply 5lit
266.000 đồng/bình
3
Tương ớt chin su 2kg
77.000 đồng/chai
4
Nước giặt Lix 3,3kg
65.900 đồng/chai
5
Sữa tắm Luctacyd baby 500ml
176.000 đồng/chai
6
Kem đánh răng Sensodyne
78.000 đồng/hộp
7
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
8
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
10
Xoài Cát Chu
38.000 đồng/kg
11
Nho xanh
65.000 đồng/kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
14
Cải thảo Đà Lạt
15.000 đồng/kg
15
Dưa chuột
16.000 đồng/kg
16
Khoai lang
20.000 đồng/kg
Đoàn Kết
