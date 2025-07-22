Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 22 /7 /2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Mỳ tôm Kokomi

114.000 đồng/thùng

2

Dầu đậu nành Simply 5lit

266.000 đồng/bình

3

Tương ớt chin su 2kg

77.000 đồng/chai

4

Nước giặt Lix 3,3kg

65.900 đồng/chai

5

Sữa tắm Luctacyd baby 500ml

176.000 đồng/chai

6

Kem đánh răng Sensodyne

78.000 đồng/hộp

7

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

8

Nước xả vải Downy 3,5l

199.000 đồng/túi

10

Xoài Cát Chu

38.000 đồng/kg

11

Nho xanh

65.000 đồng/kg

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Cải thảo Đà Lạt

15.000 đồng/kg

15

Dưa chuột

16.000 đồng/kg

16

Khoai lang

20.000 đồng/kg

