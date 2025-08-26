Giá cả thị trường ngày 26/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mít tố nữ
32.900 đồng/kg
2
Táo Fuji New Zeland
75. 000 đồng/kg
3
Bơ sáp
16.900 đồng/kg
4
Sầu riêng Ri6
59.900 đồng/kg
5
Mít sấy Nhà Bè 100g
22.000 đồng/gói
6
Bánh Custas 141g
23.000 đồng/gói
7
Mì Đệ Nhất
6.800 đồng/gói
8
Kem đánh răng trẻ em Jordan
27.000 đồng/ hộp
9
Khăn ướt baby Kin kin
45.000 đồng/gói
10
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
11
Sữa đậu nành Fami 1lit
21.000 đồng/chai
12
Sữa thạch Kul socola
26.000 đồng/ lốc
13
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
14
Bộ nồi Inox Sunhouse
939. 000 đồng/bộ
15
Bình giữ nhiệt inox 304
99.000 đồng/cái
Kết Đoàn
