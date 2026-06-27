Gia đình hạnh phúc - Nền tảng của phát triển bền vững

Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, gia đình luôn là tế bào của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc. Một đất nước muốn phát triển bền vững không chỉ cần những chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng mà còn cần những mái ấm bình yên, những gia đình hạnh phúc và những công dân được nuôi dưỡng trong môi trường yêu thương, trách nhiệm. Tại Đất Tổ, cùng với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh đang được triển khai đồng bộ, trở thành một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng con người và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Các thành viên trong gia đình cùng tham gia hoạt động thể dục thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thắt chặt tình cảm và sự gắn kết.

Từ chủ trương đến hành động

Những năm gần đây, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình, đề án về xây dựng gia đình được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới và các mục tiêu phát triển con người. Năm 2025, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình cùng nhiều chương trình truyền thông về bình đẳng giới, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Không còn là những hoạt động mang tính phong trào đơn thuần, công tác gia đình ngày nay đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ gia đình ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của gia đình trong phát triển xã hội. Từ các diễn đàn, hội nghị, lớp tập huấn đến những buổi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư, thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc đang từng bước thấm sâu vào đời sống, trở thành ý thức và hành động của mỗi người dân.

Một buổi sáng đầu Hè tại xã Vĩnh Chân, những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu trải dài bên những ngôi nhà khang trang tạo nên bức tranh nông thôn đầy sức sống. Đó là thành quả từ sự chung sức của hội viên phụ nữ và người dân địa phương trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đằng sau những tuyến đường hoa ấy là câu chuyện về tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Chân đã đăng ký giúp đỡ 35 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, cây con giống, ngày công lao động và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đó còn là sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của gia đình và cộng đồng Việt Nam.

Tại xã Phùng Nguyên, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục phát huy hiệu quả. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con tốt đến xây dựng nếp sống văn hóa, các tiêu chí của cuộc vận động ngày càng trở thành thói quen tự giác của mỗi gia đình. Nhiều tuyến đường phụ nữ tự quản được duy trì thường xuyên; hàng nghìn lượt hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Những chuyển biến ấy cho thấy khi mỗi gia đình cùng chung tay hành động, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng quà cho các thành viên trong mô hình Phụ nữ chung tay thực hiện an toàn thực phẩm xã Phùng Nguyên.

Phụ nữ trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định không chỉ trong gia đình mà còn trong đời sống kinh tế - xã hội. Tại xã Vĩnh Chân, 100% chi hội phụ nữ đã thành lập các nhóm zalo để điều hành công việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách và kết nối hội viên. Công tác quản lý hội viên từng bước được số hóa, giúp hoạt động Hội trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Ở xã Phùng Nguyên, mô hình “Chi hội phụ nữ số” đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Các lớp tập huấn về sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Chuyển đổi số không chỉ thay đổi phương thức hoạt động của tổ chức Hội mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, thị trường và việc làm cho phụ nữ nông thôn. Nhiều hội viên đã biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, bán hàng trực tuyến và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Từ những người phụ nữ gắn bó với ruộng đồng, họ đang dần trở thành những “công dân số”, tự tin tiếp cận công nghệ và chủ động thích ứng với xu thế phát triển mới. Đó cũng chính là mục tiêu mà phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới: Thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và nâng cao năng lực cho phụ nữ trong thời đại công nghệ.

Thực tiễn cho thấy, một gia đình hạnh phúc phải được xây dựng trên nền tảng kinh tế ổn định. Vì vậy, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội. Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tại xã Vĩnh Chân, tổng dư nợ các nguồn vốn vay đạt hơn 36,8 tỷ đồng với 501 khách hàng vay vốn. Tại xã Phùng Nguyên, tổng dư nợ đạt trên 39 tỷ đồng với 636 hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Từ nguồn vốn ấy, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã hình thành, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững. Khi người phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, họ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mà còn có thêm tiếng nói, vị thế và khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để thực hiện bình đẳng giới thực chất và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong thời đại số, các gia đình trẻ luôn quan tâm lưu giữ những hình ảnh đẹp và các kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống. Ảnh: Phương Thanh

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn phải thích ứng với những yêu cầu mới của sự phát triển. Đầu tư cho gia đình chính là đầu tư cho tương lai. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ góp phần hình thành những công dân tốt, tạo nên cộng đồng đoàn kết, văn minh và là nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Những mô hình gia đình hạnh phúc, các tổ hòa giải cơ sở, các chương trình giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình hay những hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đang từng ngày góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, nhân văn và bền vững. Gia đình không chỉ là nơi để trở về sau những bộn bề cuộc sống mà còn là nơi khởi nguồn của mọi khát vọng. Mỗi đứa trẻ lớn lên trong yêu thương sẽ trở thành công dân có trách nhiệm. Mỗi người phụ nữ được trao cơ hội phát triển sẽ trở thành động lực cho sự tiến bộ của gia đình và xã hội. Mỗi mái ấm hạnh phúc sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng tương lai đất nước bền vững.

Trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam vẫn đang được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa. Đó chính là nguồn lực nội sinh quý giá, là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ những mái ấm bình dị trên quê hương Đất Tổ hôm nay, một thông điệp đang được khẳng định bằng thực tiễn, đó là xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ vì hạnh phúc của mỗi người mà còn vì tương lai phát triển bền vững của cả dân tộc.

Hạnh Thúy