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Giá vàng hôm nay 23/6: Giá vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 22/6 ở mức 145,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148,6 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.Giá vàng hôm nay 23/6: Giá vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước có xu hướng tăng

Cuối ngày 22/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.207,58 USD/oz, giảm 1,49 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 22/6: 1 USD = 26.442 VND, giá vàng thế giới tương đương 134,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 24,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 22/6/2026.

Theo VOV


Theo VOV

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