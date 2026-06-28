Giá vàng hôm nay 28/6: Giá vàng SJC bán ra 148,5 triệu đồng/lượng

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Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 27/6 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng.Cuối ngày 27/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, cuối ngày 27/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.080,53 USD/oz.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 27/6: 1 USD = 26.454 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,05 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,45 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 27/6/2026.
Theo VOV
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