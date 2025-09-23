Giá vàng thế giới lại lập đỉnh trong bối cảnh địa chính trị bất ổn

Giá vàng đang được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn liên tục đổ vào trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị vẫn còn bất ổn, bao gồm cả cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vàng được bày bán tại cửa hàng. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng đã tăng gần 2% lên mức cao nhất trong lịch sử vào phiên 22/9, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Vào lúc 1 giờ 06 phút sáng ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,7% lên mức cao kỷ lục mới là 3.747,08 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 1,9% lên 3.775,10 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết giá vàng đang được hỗ trợ bởi dòng vốn trú ẩn an toàn liên tục đổ vào trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị vẫn còn bất ổn, bao gồm cả cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn.

Bên cạnh đó, ông cho rằng quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước và khả năng có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa vào cuối năm nay cũng là những yếu tố thúc đẩy giá vàng.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro cho triển vọng của nền kinh tế.

Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm - lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 12/2024 - và báo hiệu sẵn sàng nới lỏng hơn nữa.

Vàng - một loại tài sản không có lãi suất cố định, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, ngân hàng Societe Generale ngày 22/9 cho biết sau đợt sụt giảm theo mùa thường thấy trong hoạt động mua vàng ở Anh, nhu cầu từ ngân hàng trung ương đã phục hồi lên 63 tấn, tương đương với mức trung bình sau năm 2022 và góp phần củng cố tâm lý lạc quan trên thị trường.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao một loạt bài phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này để tìm kiếm những tín hiệu mới về đường lối chính sách tiền tệ của Fed.

Dữ liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 26/9 cũng là một tâm điểm chú ý.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 43,99 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 14 năm. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 1% lên 1.418,61 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 22/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 131,6-133,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nguồn TTXVN