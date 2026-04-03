Giá xăng dầu hôm nay (3/4): Tăng vọt

Giá dầu thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2-4), khi thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 23 giờ 23 phút ngày 2-4, riêng dầu hỏa giữ nguyên.

Giá dầu thế giới

Giá dầu WTI chốt phiên tăng hơn 11%, trong khi dầu Brent tăng gần 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2-4), khi thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 7,87 USD, tương đương 7,78%, lên mức 109,03 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 11,42 USD, tương đương 11,41%, lên mức 111,54 USD/thùng, đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020 đối với dầu WTI.

Giá dầu thế giới ngày 2-4 tăng vọt sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Ông khẳng định, Mỹ sẽ tăng cường các hoạt động quân sự trong vài tuần tới, song không đề cập khả năng chấm dứt chiến sự, cũng như chưa đưa ra giải pháp cụ thể để mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới.

Ở chiều ngược lại, Iran được cho là đang phối hợp với Oman xây dựng cơ chế giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực này. Dù vậy, trên thực tế, eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ hồi cuối tháng 2.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định, mối quan tâm lớn nhất của thị trường hiện nay là liệu hạ tầng dầu mỏ của Iran có đang đối mặt rủi ro hay không. Ngay cả trong trường hợp chưa bị phá hủy, việc khôi phục dòng chảy dầu trong khu vực vẫn có thể bị trì hoãn lâu hơn dự kiến.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, thị trường đang kỳ vọng rằng nếu eo biển Hormuz được mở lại trong vài tuần tới, “phụ phí rủi ro” hiện nay sẽ nhanh chóng hạ nhiệt.

Trong khi đó, bà Lorie Logan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Dallas nhận định, nếu xung đột sớm được giải quyết, tác động đối với kinh tế có thể chỉ ở mức vừa phải. Tuy nhiên, bà lưu ý triển vọng vẫn tiềm ẩn nhiều bất định do căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù nền kinh tế Mỹ vẫn có một số “vùng đệm” để giảm thiểu ảnh hưởng từ chiến sự.

Ngân hàng Citi dự báo giá dầu Brent có thể đạt trung bình 95 USD/thùng trong kịch bản cơ sở và lên tới 130 USD/thùng trong kịch bản lạc quan vào nửa cuối năm. Trong khi đó, JP Morgan cho rằng, giá dầu có thể sớm tăng lên vùng 120-130 USD mỗi thùng, và thậm chí vượt 150 USD/thùng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng đến giữa tháng 5.

Giá xăng dầu trong nước vừa được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh kể từ 23 giờ 23 phút ngày 2-4. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Về nguồn cung, số giàn khoan dầu tại Mỹ tăng thêm 2 giàn, lên 411 giàn trong tuần này.

Giá dầu giao kỳ hạn tăng cao đang khiến các nhà sản xuất cân nhắc mở rộng hoạt động, song nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng và muốn chờ xu hướng giá ổn định hơn trước khi tăng mạnh đầu tư.

Trên bình diện quốc tế, Anh đang chủ trì cuộc họp trực tuyến với khoảng 40 quốc gia nhằm tìm giải pháp khơi thông eo biển Hormuz, cho dù Mỹ dự kiến không tham gia. Trong khi đó, OPEC+ có thể xem xét tăng sản lượng trong cuộc họp sắp tới, tuy nhiên động thái này khó giúp cải thiện nguồn cung ngay lập tức.

Nguồn cung toàn cầu còn chịu áp lực khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng, đường ống và nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm khả năng xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng, tương đương 20% công suất.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng, tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu từ tháng 4, sau giai đoạn khu vực này tạm thời được “che chắn” nhờ các lô hàng đã ký hợp đồng trước khi chiến sự bùng phát.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-4 cụ thể như sau:

Xăng E5RON92 Không cao hơn 23.863đồng/lít Xăng RON95-III Không cao hơn 25.159 đồng/lít Dầu diesel 0.05S Không cao hơn 40.827 đồng/lít Dầu hỏa Không cao hơn 35.384 đồng/lít Dầu mazut 180 CST 3.5S Không cao hơn 23.332 đồng/kg

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 23 giờ 23 phút ngày 2-4, theo đó các loại xăng dầu trong nước ghi nhận tăng trở lại, nhưng ở mức rất thấp nếu so với các nước trong khu vực.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 537 đồng/lít; xăng RON95 tăng 827 đồng/lít; dầu diesel 5.387 đồng/lít; dầu hỏa giữ nguyên so với phiên điều chỉnh 0 giờ ngày 27-3; dầu mazut tăng 1.583 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra với những yếu tố mới xuất hiện; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; lực lượng Houthi tại Yemen tấn công Israel; thông tin về việc Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra... Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng vẫn đứng ở mức cao.

