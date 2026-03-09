Giá xăng dầu tăng: Áp lực lan rộng từ cán bộ công chức đến người dân, doanh nghiệp

Những ngày gần đây, câu chuyện giá xăng dầu tăng liên tục trở thành đề tài được nhiều người dân quan tâm. Không chỉ tác động đến chi phí sinh hoạt, giá nhiên liệu leo thang còn khiến không ít cán bộ, công chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tính toán lại kế hoạch đi lại, sản xuất để thích ứng với tình hình mới.

Giá xăng dầu tăng mạnh trong những ngày qua đã gây áp lực cho toàn bộ hoạt động của xã hội.

Giá xăng tăng, cán bộ công chức “đau đầu” với chi phí đi lại

Sáng sớm, khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày làm việc, anh Đỗ Tùng Lộc ở tổ 12, phường Hòa Bình đã lên đường sang phường Việt Trì để làm việc. Quãng đường không quá xa nhưng giá xăng tăng liên tục trong những ngày qua, chi phí đi lại đã trở thành nỗi bận tâm thường trực của anh. Anh Lộc cho biết, trước đây khi giá xăng dao động quanh mức hơn 20 nghìn đồng/lít, việc đi lại không quá áp lực. Tuy nhiên, giá xăng tăng nhanh trong thời gian ngắn, khiến anh phải cân nhắc lại nhiều khoản chi tiêu trong gia đình.

Theo rà soát của Sở Công Thương, tính đến ngày 9/3, hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và của người dân.

Câu chuyện của anh Lộc cũng là tình cảnh chung của nhiều cán bộ công chức sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính. Vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Tuân, ở tổ 17 phường Hòa Bình là một ví dụ. Hiện cả 2 vợ chồng đều làm việc tại phường Việt Trì. Mỗi ngày, họ di chuyển bằng ô tô cá nhân. Tính riêng tiền xăng, mỗi ngày họ phải chi khoảng 350 nghìn đồng. Trước đây, khi giá xăng ở mức khoảng hơn 20 nghìn đồng/lít, khoản chi này vẫn nằm trong khả năng của họ. Nhưng giá xăng tăng nhanh, áp lực chi phí trở nên rõ rệt. Anh Tuân chia sẻ: Nếu giá xăng tiếp tục tăng thì chi phí đi lại mỗi tháng sẽ đội lên rất nhiều. Chúng tôi cũng đang tính toán lại việc sử dụng phương tiện. Có thể phải sắp xếp đi chung xe để tiết kiệm.

Không chỉ những cán bộ phải di chuyển sang các cơ quan ở khu vực Việt Trì sau khi sáp nhập tỉnh, ngay cả những người làm việc trong khu vực cũng chịu tác động rõ rệt. Anh Vương Hùng công tác tại xã Vân Sơn cho biết, tính từ nhà đến trụ sở làm việc cũng gần 70km. Mỗi ngày đi và về, chi phí xăng xe tăng lên khiến anh phải tính toán lại chi tiêu, tìm giải pháp đi lại tiết kiệm hơn.

Tương tự, anh Nguyễn Xuân Nam hiện đang công tác tại xã Mường Động cho biết: Do khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc khá xa nên anh quyết định mua ô tô để thuận tiện di chuyển. Tuy nhiên, "giá xăng tăng nhanh như hiện nay thì cũng phải cân nhắc chuyển sang đi xe máy để giảm chi phí”, anh Nam cho biết.

Doanh nghiệp chật vật khi giá nhiên liệu tăng cao

Không chỉ cán bộ công chức bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang phải đối mặt với áp lực khi giá nhiên liệu tăng cao. Anh Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công ty xây dựng Đức Tín, phường Hòa Bình cho biết: Đối với các doanh nghiệp xây lắp, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình thi công. Giá xăng dầu tăng cao làm chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng lên đáng kể.

Cùng chung khó khăn, anh Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc Công ty xây dựng Đức Nhanh cho biết: Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, doanh nghiệp buộc phải tính toán lại hoạt động sản xuất. Trong thời gian tới, Công ty có thể chỉ duy trì những phương tiện máy móc thiết yếu phục vụ thi công các công trình đang triển khai. Còn lại nhiều xe máy đã được cho tạm dừng hoạt động, chờ khi giá xăng dầu ổn định mới đưa vào sử dụng.

Các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn phường Hòa Bình duy trì nguồn cung ổn định.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính khiến giá xăng dầu biến động trong thời gian gần đây là do tình hình xung đột quân sự căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Những diễn biến này đã tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá xăng dầu trong nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Qua khảo sát thực tế của Sở Công Thương, nguồn cung cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do việc nhập khẩu dầu và phân phối từ các đầu mối bị hạn chế.

Ghi nhận thực tế cho thấy các các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn đang duy trì hoạt động ổn định.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, 11 thương nhân phân phối, 4 kho xăng dầu và 599 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhìn chung, hệ thống cung ứng vẫn duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, tính đến ngày 9/3/2026, qua theo dõi của lực lượng chức năng đã ghi nhận 5 điểm bán lẻ xăng dầu tạm dừng bán do hết hàng và đang chờ nhập nguồn cung mới.

Đồng chí Trương Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt là các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm giả, bán không đúng giá niêm yết hoặc gian lận đo lường. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trước những biến động phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều tiết nguồn cung phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp. Về phía các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, tích trữ xăng dầu hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh trái phép.

Bởi những hành vi này không chỉ gây mất an toàn về PCCC mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường. Trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, thì việc chủ động thích ứng của người dân, doanh nghiệp cùng với sự điều hành kịp thời của các cơ quan quản lý sẽ là yếu tố quan trọng để đảm bảo thị trường ổn định và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng