Giải mã sức hút của các “concert quốc gia”

Từ chỗ bị coi là “kén khán giả trẻ”, các chương trình nghệ thuật chính luận đã bùng nổ thành “concert quốc gia” thu hút hàng chục nghìn người, cháy vé chỉ sau vài phút. Sức hút đến từ sự kết hợp truyền thống – hiện đại, hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ và sức lan tỏa của âm nhạc yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Từ “sân khấu chính luận” đến cơn sốt “cháy vé”

Những năm trước đây, các chương trình nghệ thuật chính luận – thường gắn với những dịp lễ lớn của đất nước – vẫn bị nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ xem như không phải lựa chọn dành cho mình. Không khí trang trọng, tính nghi lễ cao và cách dàn dựng truyền thống khiến chúng khó cạnh tranh với những loại hình giải trí sôi động, giàu yếu tố công nghệ. Không ít người trẻ cho rằng những tiết mục hát nhạc đỏ, các ca khúc cách mạng quen thuộc như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Mười chín Tháng Tám”, “Lên đàng”... thường được thể hiện bởi các giọng ca gạo cội, phong cách biểu diễn chuẩn mực, ít phá cách, dẫn tới cảm giác “cũ kỹ” và khó tạo bất ngờ.

Sân khấu chủ yếu theo lối trình diễn thẳng hàng, ánh sáng đơn giản, trang phục mang tính nghi thức, hiếm khi áp dụng công nghệ hình ảnh hay hiệu ứng âm thanh hiện đại. Vì thế, trong khi các lễ hội âm nhạc thương mại hay các show ca nhạc giải trí bùng nổ với dàn sao trẻ, sân khấu hoành tráng và chiến dịch truyền thông rầm rộ, thì những đêm nghệ thuật chính luận vẫn thường chỉ thu hút nhóm khán giả trung niên hoặc lớn tuổi, vốn đã gắn bó với dòng nhạc này.

“Tổ quốc trong tim” - “Concert quốc gia” được giới trẻ săn vé rầm rộ. Ảnh: Nam Trần

Thế nhưng, tháng 8/2025 đã chứng kiến một bước ngoặt. Hàng loạt sự kiện nghệ thuật quy mô hàng chục nghìn khán giả bùng nổ và được giới trẻ ưu ái gọi bằng cái tên mới mẻ: “Concert quốc gia”. Không cần sự xuất hiện của những “ngôi sao hạng S” hay hiện tượng toàn cầu, các đêm diễn vẫn tạo nên cơn sốt vé chưa từng có.

Cổng đăng ký vé chương trình “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã “sập” chỉ sau 9 phút, ghi nhận khoảng 3 triệu lượt quét và 20.000 người đăng ký thành công. Đại nhạc hội “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam” cũng “sold out” chỉ sau ít ngày mở bán. Điều này phản ánh một sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu khán giả: âm nhạc gắn với thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc đang trở thành một xu hướng mới.

Khoảnh khắc 50.000 người hòa giọng ca khúc “Tiến quân ca” ở sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nam Trần

Ngày 10/8, hơn 50.000 khán giả – phần lớn là giới trẻ – đã biến Mỹ Đình thành biển đỏ sao vàng. Họ khoác áo cờ, hòa giọng trong “Tiến quân ca” cùng dàn nghệ sĩ và 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Khi đến với các buổi hòa nhạc, khán giả thường trông đợi sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng với chúng tôi, ‘Tổ quốc trong tim’ không có ‘ngôi sao’ nào cả, ngoài ngôi sao duy nhất trên lá cờ Tổ quốc. Tất cả chúng ta đến với chương trình là để tri ân và tôn vinh đất nước thân yêu”.

Không chỉ là âm nhạc, “Tổ quốc trong tim” được dàn dựng công phu, tái hiện các dấu mốc lịch sử qua hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, sân khấu chữ V – biểu tượng “Việt Nam – Chiến thắng” – cùng chuỗi hoạt cảnh kết hợp âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế. Ban tổ chức còn gắn micro tại các fanzone để thu tiếng hát đồng thanh, tạo hiệu ứng “trái tim hòa nhịp” hiếm thấy.

Một ngày trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Dù là chương trình bán vé, toàn bộ vé đã hết sạch. Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải cho biết: “V Concert là một phần trong chiến lược dài hạn của VTV nhằm tham gia tích cực vào chuỗi sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội của các cơ quan truyền thông lớn mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái văn hóa sống động, nơi các giá trị truyền thống được thể hiện sáng tạo để tiếp cận đông đảo công chúng”.

Với vai trò giám đốc âm nhạc, nhóm DTAP khéo léo hòa quyện chất liệu dân gian vào những bản hit hiện đại, tạo ra một “đêm nhạc quốc gia” vừa trẻ trung, gần gũi với Gen Z, vừa giữ được tinh thần dân tộc.

Hiệu ứng cộng đồng và truyền cảm hứng

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của các “concert quốc gia” là khi hàng chục nghìn người cùng đứng lên hát “Quốc ca”. Nhạc sĩ Văn Thao – con trai cố nhạc sĩ Văn Cao – chia sẻ: ““Tiến quân ca” từ lâu đã không chỉ là bản Quốc ca của đất nước, mà còn là biểu tượng gắn bó sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Bản thân Quốc ca đã thuộc về nhân dân và nhân dân cũng rất yêu Quốc ca”.

Khoảnh khắc ấy vượt ra khỏi khuôn khổ biểu diễn, trở thành nghi thức cộng đồng – nơi mọi người bất kể tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị đều cảm thấy mình là một phần của Tổ quốc.

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của báo chí trong việc tạo nên không gian văn hóa tinh thần mới mẻ: “‘Tổ quốc trong tim’ là sự kiện khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, truyền cảm hứng về khát vọng vươn tới tương lai. Vai trò của báo chí trong việc dẫn dắt và kiến tạo không gian văn hóa tinh thần được thể hiện rõ nét, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội”.

Nhóm DTAP khéo léo hòa quyện chất liệu dân gian vào những bản hit hiện đại, tạo ra một “đêm nhạc quốc gia” vừa trẻ trung, gần gũi với Gen Z, vừa giữ được tinh thần dân tộc trong “V Fest”

Điểm đặc biệt là hiệu ứng này không chỉ tồn tại trong khoảnh khắc của buổi diễn, mà còn lan ra đời sống sau đó. Hình ảnh biển người khoác áo cờ đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca đã trở thành chất liệu lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến những ai không tham dự cũng bị cuốn vào tinh thần sự kiện. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ thấy “nổi da gà” khi xem lại video cả sân vận động đồng thanh hát, dù chỉ qua màn hình điện thoại.

Những chương trình như vậy vừa thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, vừa đóng vai trò như chất xúc tác tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Nó giúp các giá trị truyền thống – như tinh thần yêu nước, ý thức về lịch sử – được “kích hoạt” theo cách gần gũi, dễ đồng cảm, thay vì khô cứng trong sách vở hay nghi lễ. Đây chính là yếu tố khiến “concert quốc gia” khác biệt với các show giải trí thuần túy: khán giả không chỉ đi nghe nhạc, họ còn tham gia vào một sự kiện mà mình là một phần không thể thiếu.

Sức mạnh của âm nhạc yêu nước

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận, điểm cốt lõi khiến “concert quốc gia” gây tiếng vang chính là khả năng đánh thức cảm xúc tập thể. Ông cho rằng, âm nhạc yêu nước “không phân biệt ai, không cần lý lẽ cao siêu, chỉ cần một giai điệu đúng lúc, một ca từ chạm tới trái tim, là đủ để gắn kết hàng triệu con người”.

Theo ông, một buổi hòa nhạc có thể góp phần vào tương lai đất nước nếu nó khơi dậy được khát vọng chung. Khát vọng ấy không chỉ xuất phát từ “những bản kế hoạch chiến lược” hay “những nghị quyết chính trị” mà còn từ “những rung động tưởng chừng giản đơn như khi ta hát về Tổ quốc mình”. Đây là nền tảng tinh thần giúp đất nước hội nhập quốc tế, tiếp nhận cái mới mà không đánh mất bản sắc.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số và phát triển xanh, những đêm nhạc như “Tổ quốc trong tim” nhắc mỗi người nhớ về cái gốc: lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Cảm xúc ấy, nếu được chuyển hóa, sẽ thành hành động cụ thể – từ việc nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm chạm tới trái tim công chúng, doanh nhân làm ra sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt, nhà khoa học nghiên cứu công nghệ bền vững, cho tới những công dân bình thường góp phần giữ gìn môi trường, tôn trọng luật pháp, yêu thương đồng bào.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng chỉ ra rằng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn về kinh tế, vị thế quốc tế và tiến bộ khoa học – công nghệ, song đồng thời đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu, nguy cơ mai một bản sắc. Vì vậy, “từ Tổ quốc trong tim không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc: chúng ta phải cùng nhau xây dựng một Việt Nam không chỉ giàu mạnh mà còn hạnh phúc, nhân văn – một đất nước mà mỗi người dân đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển”.

Ông kết luận, sức mạnh mềm của quốc gia nằm ở văn hóa, và âm nhạc yêu nước là “một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng sức mạnh đó”. Khi một ca khúc như “Việt Nam quê hương tôi” vang lên, nó không chỉ chạm đến trái tim người Việt trong nước mà còn khiến kiều bào khắp thế giới cảm thấy mình thuộc về cộng đồng chung mang tên Việt Nam.

Nối tiếp chuỗi “concert quốc gia” bùng nổ trong tháng 8, khán giả sẽ tiếp tục được hòa mình vào những sự kiện âm nhạc – nghệ thuật quy mô lớn. Đáng chú ý nhất là chương trình đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam”, được xem như điểm nhấn nối tiếp sau “Tổ quốc trong tim”, “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest – Thanh xuân rực rỡ” và cầu truyền hình “Dưới cờ vinh quang”. Ngay từ khi công bố, đêm nhạc này đã tạo nên “cơn sốt” săn vé, đặc biệt trong giới trẻ, hứa hẹn mang đến bầu không khí rực lửa và tinh thần tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, trong tháng 8, Hà Nội cũng sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật lớn như “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” (15/8, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám) và “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (31/8, Trung tâm Triển lãm Quốc gia), cùng nhiều chương trình hưởng ứng Đại lễ tại các địa phương. Tất cả đều được dàn dựng công phu, truyền hình trực tiếp, góp phần kéo dài nhịp sôi động của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

