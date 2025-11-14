Giải pháp thi công mộ đá, lăng mộ đá hiện đại, minh bạch từ Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến

Mộ đá, lăng mộ đá nguyên khối ngày càng được ưa chuộng, dần thay thế mộ gạch truyền thống nhờ độ bền cao, khả năng chống thấm tuyệt đối và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Để công trình đạt chuẩn phong thủy và đúng tiến độ, gia chủ nên chọn đơn vị thi công uy tín, quy trình minh bạch. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 2.000 công trình trên 34 tỉnh thành, Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến đã trở thành địa chỉ được nhiều gia chủ tin tưởng lựa chọn.

Công trình mộ đá nguyên khối chuẩn phong thủy

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cung cấp đa dạng các loại công trình mộ đá, khu lăng mộ đá , được thiết kế theo nguyên tắc phong thủy nhằm mang lại sự yên ổn cho người đã khuất và phú quý cho con cháu.

Đơn vị cung cấp nhiều hạng mục thiết kế theo nguyên tắc phong thủy, tùy thuộc quy mô và nhu cầu. Các sản phẩm chính gồm mộ đá đơn (phù hợp cá nhân), mộ đá đôi (cho ông bà, vợ chồng), mộ có mái (tăng tính trang nghiêm, bảo vệ công trình), mộ Công giáo (thiết kế theo giáo lý riêng) cùng mộ tròn và mộ tổ (tượng trưng sự viên mãn, phù hợp dòng họ lớn). Đối với quy mô gia tộc, đơn vị quy hoạch khu lăng mộ đá đồng bộ các hạng mục như lăng thờ, cuốn thư, và lan can, tạo không gian linh thiêng, bề thế.

So với mộ gạch truyền thống, mộ đá nguyên khối của Cát Tiến có tuổi thọ hàng trăm năm, không nứt gãy hay phai màu. Bề mặt đá đặc chắc giúp chống thấm tuyệt đối, giữ phần mộ luôn khô ráo và sạch đẹp. Vân đá tự nhiên cùng sắc xanh trầm tạo vẻ trang nghiêm, bền đẹp mà không cần sơn phủ. Chất liệu đá xanh rêu, xanh đen hoặc hoa cương mang ý nghĩa cát tường, giúp thu hút vượng khí và giữ gìn sự bình an cho gia đạo.

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cung cấp các công trình lăng mộ đá chuẩn phong thủy tại Ninh Bình

Quy trình làm việc minh bạch, không phát sinh chi phí

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cam kết minh bạch tuyệt đối trong mọi giai đoạn thi công. Quy trình được chuẩn hóa từ khảo sát, thiết kế đến lắp dựng và bàn giao, do đội ngũ kỹ thuật và nghệ nhân giàu kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận. Gia chủ được cập nhật tiến độ thường xuyên, chi phí được thống kê rõ ràng ngay từ đầu, không phát sinh trong quá trình thi công. Nếu có thay đổi, đơn vị sẽ thông báo và chỉ triển khai khi được chủ đầu tư đồng ý.

Thời gian thi công trung bình 7-30 ngày tùy quy mô. Mỗi công trình đều được bảo hành 5-10 năm, bảo trì định kỳ miễn phí. Đội ngũ kỹ thuật Cát Tiến luôn sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu, giúp công trình duy trì độ bền, tính thẩm mỹ và phong thủy ổn định lâu dài.

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cung cấp mộ đá đôi nguyên khối với quy trình minh bạch, uy tín

Ứng dụng máy móc và công nghệ hiện đại trong chế tác mộ đá

Công nghệ CNC được ứng dụng trong gia công đá, cho phép cắt, khoan, phay theo bản vẽ với độ chính xác từng milimet, giúp tăng tốc độ chế tác gấp 3-4 lần, đồng thời tiết kiệm nguyên liệu và tạo được các họa tiết phức tạp với độ đồng nhất cao. Sau khi máy hoàn thiện phần thô, nghệ nhân Ninh Bình tiếp tục chạm khắc và đánh bóng thủ công, mang lại chiều sâu văn hóa và giá trị thẩm mỹ truyền thống. Sự kết hợp giữa CNC hiện đại và tay nghề thủ công giúp rút ngắn 30-40% thời gian thi công, đảm bảo độ bền, tính chuẩn xác và vẻ đẹp tinh xảo cho công trình.

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến luôn ứng dụng máy móc và công nghệ hiện đại trong chế tác mộ đá

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến: Đơn vị thi công mộ đá uy tín, chất lượng

Thành lập từ năm 2015 tại làng nghề đá truyền thống Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình), Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến đã khẳng định vị thế của mình qua hàng nghìn công trình lớn nhỏ trên toàn quốc. Doanh nghiệp hiện là đối tác tin cậy của nhiều gia đình, dòng họ, nhà thờ tổ với hơn 2000 công trình mộ và lăng mộ đá đã hoàn thiện, cùng tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 98%.

Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nghệ nhân với 8-10 năm kinh nghiệm đảm nhận toàn bộ quy trình từ thiết kế đến hoàn thiện, đảm bảo từng công trình đạt chuẩn phong thủy, thẩm mỹ và độ bền cao. Với phương châm “Uy tín tạo nên giá trị lâu dài”, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thi công mộ đá hiện đại và chuẩn phong thủy tại Việt Nam.

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến là đơn vị tư vấn và thi công những mẫu khu lăng mộ đẹp tại Ninh Bình

Nếu gia chủ đang tìm hiểu lăng mộ đá giá bao nhiêu tiền, hoặc muốn xem thêm các mẫu thiết kế mộ đá đẹp, hãy truy cập Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến hoặc liên hệ Hotline: 0968.31.61.35 để được tư vấn chi tiết.

