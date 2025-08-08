Giải pháp thu hút đầu tư ở Hạ Hòa

Với các giải pháp khoa học và căn cơ nhằm tập trung thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hạ Hòa lần thứ I, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng cả hệ thống chính trị địa phương đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, xác định mục tiêu và các giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ quan trọng trên...

Xã Hạ Hòa có hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, góp phần quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, giao thương và là động lực quan trọng làm tiền đề cho KT-XH phát triển.

Xã Hạ Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hạ Hòa và các xã Ấm Hạ, Gia Điền, Minh Hạc (huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ cũ). Đồng chí Nguyễn Thị Năm - Trưởng phòng Kinh tế xã thông tin: Việc sáp nhập không chỉ là thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội để xã Hạ Hòa mới phát triển toàn diện. Xác định việc thu hút đầu tư và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, từ tổng kết thực tiễn cùng sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của Nhân dân, kinh tế - xã hội của các xã cũ, nay là xã Hạ Hòa đã có nhiều bước tiến quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập người dân ngày càng tăng; bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới.

Xã Hạ Hòa khi thành lập mới có vị trí chiến lược quan trọng, cùng hệ thống giao thông thuận lợi . Các tuyến đường trên địa bàn được đầu tư nâng cấp ; đặc biệt, thời gian tới, trên địa bàn xã sẽ có nhiều dự án trọng điểm được triển khai như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giúp kết nối giao thương liên vùng . Bên cạnh đó là các dự án nhà ở, sinh thái cùng với các làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại Ấm Hạ và Gia Điền cũ, vốn là các địa phương có truyền thống sản xuất, chế biến và tiềm năng phát triển thành vùng sản xuất chuyên sâu cùng kinh nghiệm quản lý, sản xuất và phát triển thị trường...

Tuy nhiên, việc triển khai thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: quy mô kinh tế nhỏ, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh...

Nhằm đưa xã bứt tốc trong dư địa và cơ hội phát triển mới để từ đó mở ra một thời kỳ phát triển toàn diện, trong đó trọng điểm là tập trung thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, Hạ Hòa trong thời gian tới khi đã xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, cần tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng đất. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển không gian, trong đó xác định rõ các vùng chức năng. Đáng chú ý, quy hoạch cần đảm bảo kết nối hài hòa giữa các khu vực, sử dụng hiệu quả quỹ đất, có tầm nhìn dài hạn để tích hợp với các dự án cấp tỉnh, cấp vùng. Có chủ trương và kế hoạch nâng cấp kết cấu hạ tầng thiết yếu, tranh thủ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn, quy hoạch sớm quỹ đất và đầu mối kết nối, nhất là trong tương lai, ga Hạ Hoà được quy hoạch là ga hỗn hợp, tạo điều kiện để phát triển logistics và dịch vụ vận tải..

Xã Ấm Hạ (cũ) KT-XH phát triển, giao thông hiện đại và nhiều ngành CN-TTCN, dịch vụ đa dạng cùng sự năng động của người dân đã tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng hiện đại, khang trang.

Hạ Hòa sẽ chú trọng n âng cấp các tuyến đường liên xã, liên khu dân cư, mở mới hoặc mở rộng các tuyến trục vào vùng du lịch, các làng nghề CN- TTCN ở Gia Điền, Ấm Hạ cũ để lưu thông thuận lợi, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư và giảm chi phí vận chuyển. Quan tâm và định hướng các nhà xưởng sản xuất tại khu vực Gia Điền, Ấm Hạ cũ di chuyển về khu tập trung (cụm công nghiệp Ấm Hạ), nơi có hệ thống đường nội bộ, điện sản xuất, hệ thống xử lý nước thải, kho bãi trong tương lai. B ên cạnh đó, cần chủ động cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nghề làm ván, gỗ ép ở xã Gia Điền (cũ) mang lại thu nhập và việc làm cho hàng nghìn lao động, có thêm cơ hội phát triển mới sau sáp nhập.

Cùng với nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã thì việc tập trung xây dựng chính quyền thân thiện và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tạo môi trường thân thiện, năng động để mời gọi nhà đầu tư. Xã cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng, quy hoạch, đất đai và cung cấp dịch vụ công. Triển khai hệ thống dữ liệu dùng chung, bản đồ số hạ tầng, nền tảng chính quyền số và cổng thông tin quy hoạch công khai, minh bạch. Đồng thời, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề để mở rộng thị trường. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; chủ động tranh thủ các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ của trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa. Kêu gọi con em quê hương, doanh nhân thành đạt trở về đầu tư phát triển quê hương. Tập trung mạnh cho hướng phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức lớp học nghề, nâng cao tay nghề cho lao động địa phương. Khuyến khích phát triển kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã kiểu mới, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sản phẩm OCOP. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ làm kinh tế, nâng cao năng lực làm chủ và sáng tạo.

“Cùng với đó, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng các ấn phẩm, tài liệu quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu tiềm năng đất đai, lao động, chính sách ưu đãi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và chủ động mời gọi nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu thực tế tại địa phương. Đây là một trong những giải pháp quan trọng xã sẽ phải thực hiện trong thời gian tới để quảng bá về một Hạ Hòa năng động, sáng tạo và dám vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc” - Đồng chí Nguyễn Thị Năm - Trưởng phòng Kinh tế xã nhấn mạnh thêm về nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Quốc Hội