Hiệu quả vốn vay ưu đãi ở Cao Dương

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lương Sơn triển khai trên địa bàn xã Cao Dương đã tiếp cận tới hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là nguồn lực quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, nhờ triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững. Nguồn vốn vay ưu đãi không chỉ mang lại sinh kế mới mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. Không chỉ giúp người dân thoát nghèo, nguồn vốn giải quyết việc làm còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ gia đình.

Gia đình chị Nguyễn Thị Dương ở xóm Sấu Thượng được vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm đầu tư trồng cây xạ đen với diện tích trên 1 ha. Trước đây, gia đình chị đã có 10 năm trồng xạ đen với diện tích trên 3.000m2 cho hiệu quả kinh tế. Chị Dương tâm sự: Trồng cây dược liệu đang là hướng phát triển kinh tế mới của xóm vì cây dễ trồng, sau 10 tháng cho thu hoạch, 1 năm cho thu 2 lần với giá bán lá khô 20 ngàn đồng/kg. Gia đình tôi đã đầu tư máy băm hơn chục triệu đồng giải phóng sức lao động. Thu nhập từ cây xạ đen từ 80-100 triệu đồng/năm, có tích lũy đẻ mua sắm đồ dùng có giá trị trong gia đình.

Từ vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình ở Cao Dương đầu tư trồng xạ đen đem lại hiệu quả kinh tế cao

Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xóm Sấu Thượng có 36 thành viên, thực hiện 5 chương trình tín với tổng dư nợ trên 1,7 tỷ đồng, trong đó dư nợ chương trình giải quyết việc làm cao nhất trên 800 triệu đồng. Chị Bạch Sông Lam - Tổ trưởng tổ TK&VV nhiều năm làm vai trò cầu nối đưa vốn chính sách đến với người dân. Thông qua sinh hoạt ở tổ, chị nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình. Những hộ làm ăn hiệu quả có khả năng trả lãi, trả gốc, có phương án sản xuất rõ ràng, chị đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư phát triển để nhân rộng mô hình.

Với hướng đi chủ lực là đầu tư trồng cây dược liệu, chăn nuôi nhiều tổ viên đang phát huy hiệu quả vốn vay. Chị Lam chia sẻ: Chúng tôi luôn chú trọng khâu bình xét, đảm bảo vốn đến đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng vay sai mục đích. Đồng thời, thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ để nhắc nhở hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Nhờ vậy, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, trả gốc và lãi đúng hạn, nhiều năm liền tổ không có nợ quá hạn. Mặc dù mức vay chưa lớn nhưng tổ viên đã biết cách kết hợp với nguồn lực khác cộng với chăm chỉ phát triển sản xuất nâng cao đời sống.

Theo thống kê, hiện xã Cao Dương có 4.150 hộ dân ở 99 Tổ TK&VV được vay vốn tại NHCSXH Lương Sơn với tổng dư nợ 206.655 triệu đồng thực hiện 8 chương trình tín dụng, số dư tiết kiệm qua tổ 6.792 triệu đồng. Trong đó, dư nợ chương trình NS&VSMT cao nhất đạt trên 77 tỷ đồng; dư nợ chương trình cho vay NS&VSMT đạt trên 74 tỷ đồng... Nợ quá hạn chiếm 0,01% tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng khác như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo... cũng được triển khai đồng bộ, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã thúc đẩy phát triển KT-XH ở xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn đối chiếu món vay với các tổ chức nhận ủy thác xã Cao Dương

Không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, vốn vay ưu đãi còn tạo động lực cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Cao Dương. Nhiều hộ sau khi thoát nghèo đã tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trường học.

Theo lãnh đạo xã Cao Dương, trong thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Lương Sơn để mở rộng đối tượng vay, nhất là thanh niên khởi nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Song song đó, địa phương cũng tăng cường tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân sử dụng vốn hiệu quả và bền vững hơn.

