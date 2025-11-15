Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân

Những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, rộn vang câu hát, tiếng cười vui tươi của người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Khắp thôn xóm, khu dân cư, bản làng, tinh thần đồng lòng, đoàn kết, sẻ chia đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên động lực to lớn góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhận thức được tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc để xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 cùng lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ Nhân xã Chí Đám thu hoạch lúa, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Niềm vui từ khu dân cư

Ngay từ sáng sớm, bà Trần Thị Quý ở khu 4, xã Xuân Lũng đã sửa soạn quần áo để ra nhà văn hoá khu tham gia Ngày hội đại đoàn kết. Trên con đường phong quang, sạch đẹp được bao quanh bởi những hàng hoa, những lá cờ đỏ, hoà chung cùng tiếng loa truyền thanh vui như mở hội, bà Quý chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi khu dân cư của mình được công nhận là Khu dân cư văn hóa. Điều quý nhất sau danh hiệu ấy là tình làng nghĩa xóm - ai cũng biết quan tâm, chia sẻ, cùng nhau giữ vệ sinh, làm đẹp đường làng ngõ xóm để mỗi dịp Ngày hội đại đoàn kết, mọi người lại cùng sum họp, tâm tình vui như Tết đến Xuân về”. Khu 4 hiện có hơn 130 gia đình, trong đó hơn 99% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, nhiều năm liền đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Theo đồng chí Trần Xuân Thụy - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu 4: “Nhân dân trong khu chủ động khắc phục khó khăn xây dựng kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực xây dựng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Bưởi, hồng, nuôi thả cá...; chủ động liên kết, thành lập các tổ nhóm, ngành nhề như: Tư vấn xuất khẩu lao động, mộc, cơ khí, vật liệu xây dựng... tạo việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho Nhân dân. Nhờ đó, tỉ lệ hộ khá, giàu tăng lên 25%, khu chỉ còn 2 hộ nghèo và không có hộ nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. 100% đường ngõ được bê tông hóa, điện chiếu sáng, cảnh quan sạch đẹp, an toàn”. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người dân khu 4 còn tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học, khuyến tài. Năm 2025, bà con trong khu đã huy động hơn 500 ngày công và trên 100 triệu đồng để chỉnh trang nhà văn hóa, sân thể thao, trồng cây xanh, làm đường hoa nông thôn mới.

Còn đối với bà con khu 7, xã Dân Chủ, điều đáng quý là tình làng nghĩa xóm vẫn được gìn giữ như truyền thống bao đời. Mỗi khi có hộ khó khăn, cả khu lại chung tay giúp đỡ. Ông Lê Tiến Xuân - hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu xúc động: “Tôi bệnh tật, sức yếu, kinh tế khó khăn, nên thường xuyên được bà con lối xóm quan tâm, động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Ở tuổi gần đất xa trời, tôi cũng chỉ mong tình cảm làng xóm mãi bền lâu. Tôi thật sự cảm thấy ấm lòng vì không đơn độc, không bị bỏ lại phía sau”. Khu 7 xã Dân Chủ có 164 hộ với hơn 600 nhân khẩu, nhờ tinh thần đoàn kết, Nhân dân trong khu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt, đời sống ngày càng cải thiện với thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm, đến nay không còn hộ nghèo. Nhờ phát huy tinh thần tương thân tương ái, khu 7 nhiều năm liền không có tệ nạn xã hội, không có đơn thư khiếu kiện; phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học phát triển mạnh, 100% trẻ em được đến trường. Năm 2025, khu đã vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây, sửa chữa 2 nhà ở, tặng quà cho 5 gia đình chính sách. Từ đó, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Người dân khu 2, thôn Minh Đức, xã Hiền Quan tự nguyện hiến đất, dịch chuyển tường rào, cây cối để mở rộng đường nông thôn.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Chung vui với người dân khu 4, xã Xuân Lũng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: “Đoàn kết là nguồn sức mạnh vô tận của dân tộc ta. Với vai trò nòng cốt trong tập hợp và phát huy sức mạnh ấy, MTTQ cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm và sứ mệnh của mình, nhất là trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra càng cao hơn đối với vai trò tự quản của cộng đồng và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động Nhân dân đoàn kết, sáng tạo, thi đua ái quốc, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ, Đất Tổ Vua Hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Hoà chung vào phong trào thi đua của cả nước, tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc trên quê hương Đất Tổ ngày càng được phát huy mạnh mẽ, đi vào thực chất. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã và đang tạo nên khí thế sôi nổi, sức lan toả rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mỗi người dân, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần viết tiếp truyền thống cha ông, cùng nhau xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các khu dân cư xã Bản Nguyên thường xuyên tổ chức vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan môi trường Sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thực tiễn ở Phú Thọ cho thấy, nơi nào phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nơi đó kinh tế xã hội phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” không chỉ mang lại kết quả cụ thể về kinh tế, hạ tầng, mà còn làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân. Đoàn kết không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động thể hiện trong từng việc làm, từng con đường, từng nếp sống ở mỗi khu dân cư. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ) còn 3,21%, Vĩnh Phúc (cũ) còn 0,43%, Hoà Bình (cũ) còn 6,59% và dự kiến tiếp tục giảm vào cuối năm 2025. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, giai đoạn 2021 - 2025, Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 7 triệum2 đất, đóng góp hơn 3,5 triệu ngày công và hơn 805 tỷ đồng tiền mặt, vật liệu để làm mới, mở rộng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Toàn tỉnh đã vận động và hỗ trợ xây mới hơn 7.000 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa gần 2.200 nhà ở với tổng giá trị hơn 345 tỷ đồng.

Nhằm lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã kịp thời kêu gọi, vận động các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra, riêng Quỹ “Cứu trợ” các cấp đã vận động được gần 460 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Diện mạo nông thôn, đô thị thay đổi rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và quan trọng hơn cả là tạo dựng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Từ niềm vui ở mỗi khu dân cư hôm nay đã phản ánh sức mạnh đoàn kết đang trở thành nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững - xứng đáng là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Hồng Nhung