Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9

Sáng 22/8, tại xã Thổ Tang đã tổ chức khai mạc Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025). Tới dự có các đồng chí lãnh đạo các xã Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh An, các vận động viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thổ Tang trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham dự giải

Giải thể thao lần này có sự tham gia của 8 đội Bóng chuyền hơi nam, Trong đó, có 3 đội thuộc các Câu lạc bộ của xã Thổ Tang; 5 đội đến từ các xã: Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh An và 16 đội tham gia môn kéo co là cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan của xã, Nhân dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đây là dịp thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

Đồng chí Trần Đình Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Tang phát biểu tại giải thể thao

Phát biểu tại giải thể thao đồng chí Trần Đình Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Tang nhấn mạnh: Giải bóng chuyền không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để các đội bóng, đội kéo co rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

Trận thi đấu Bóng chuyên hơi Nam giữa 2 đội xã Vĩnh Thành và xã Vĩnh Phú

Trận thi đấu Bóng chuyên hơi Nam giữa 2 đội xã Thổ Tang và xã Vĩnh Hưng

Trận thi đấu kéo co giữa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên của các đội bóng chuyền Nam, đội kéo co đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, kịch tính tại Sân di tích Quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang.

Dương Chung