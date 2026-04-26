Giải việt dã miền Nam hướng về Đất Tổ năm 2026

Nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc, ngày 26/4, Câu lạc bộ Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tại miền Nam tổ chức Giải việt dã với chủ đề “Miền Nam hướng về Đất Tổ” tại Trường đua Khu du lịch Đại Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút sự tham gia của các hội viên câu lạc bộ cùng đông đảo khách mời.
Giải chạy có cự ly 2,4km, phù hợp với hơn 300 người tham gia ở độ tuổi từ 10 đến 60, đặc biệt là những người yêu thích vận động và mong muốn trải nghiệm không khí sôi động, gắn kết. Đáng chú ý, chương trình miễn phí hoàn toàn cho người tham dự.
Ban tổ chức trao Giải đặc biệt cho các vận động viên.
Chương trình bắt đầu từ 5 giờ với phần tập trung, phát áo và số báo danh cho vận động viên. Lễ phát động diễn ra lúc 7 giờ, sau đó các vận động viên chính thức xuất phát lúc 7 giờ 30 phút. Khoảng 8 giờ 20 phút, các vận động viên hoàn thành đường chạy.
Tiếp nối là nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Đồng thời, vào lúc 11 giờ, khách mời tham gia dự tiệc đồng hương tại Nhà hàng Đại Nam, tạo thêm cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp và cá nhân.
Các vận động viên tranh tài các đường đua.
Giải việt dã không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hướng về nguồn cội và quảng bá hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ tại miền Nam.
Hương Giang - Nguyễn Phượng
