Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giải việt dã miền Nam hướng về Đất Tổ năm 2026

Nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc, ngày 26/4, Câu lạc bộ Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tại miền Nam tổ chức Giải việt dã với chủ đề “Miền Nam hướng về Đất Tổ” tại Trường đua Khu du lịch Đại Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút sự tham gia của các hội viên câu lạc bộ cùng đông đảo khách mời.

Giải chạy có cự ly 2,4km, phù hợp với hơn 300 người tham gia ở độ tuổi từ 10 đến 60, đặc biệt là những người yêu thích vận động và mong muốn trải nghiệm không khí sôi động, gắn kết. Đáng chú ý, chương trình miễn phí hoàn toàn cho người tham dự.

Ban tổ chức trao Giải đặc biệt cho các vận động viên.

Chương trình bắt đầu từ 5 giờ với phần tập trung, phát áo và số báo danh cho vận động viên. Lễ phát động diễn ra lúc 7 giờ, sau đó các vận động viên chính thức xuất phát lúc 7 giờ 30 phút. Khoảng 8 giờ 20 phút, các vận động viên hoàn thành đường chạy.

Tiếp nối là nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Đồng thời, vào lúc 11 giờ, khách mời tham gia dự tiệc đồng hương tại Nhà hàng Đại Nam, tạo thêm cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp và cá nhân.

Các vận động viên tranh tài các đường đua.

Giải việt dã không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hướng về nguồn cội và quảng bá hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ tại miền Nam.

Hương Giang - Nguyễn Phượng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giải Việt dã miền Nam Đất Tổ Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Giỗ tổ hùng vương Vận động viên Dâng hương tưởng niệm câu lạc bộ Ý nghĩa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mâm cơm tri ân hướng về nguồn cội

Mâm cơm tri ân hướng về nguồn cội
2026-04-26 20:38:00

baophutho.vn Ngày 26/4 (tức mùng 10 tháng Ba âm lịch), nhiều gia đình, khu dân cư chuẩn bị những mâm cơm tri ân dâng lên Vua Hùng. Từ những sản vật quen...

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh
2026-04-25 21:01:00

Dự báo khoảng đêm 27/4, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác từ chiều tối 27/4 đến ngày 29/4, cục bộ có mưa to. Trời mát mẻ kéo dài.

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long