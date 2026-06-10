Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh: Nền tảng cho phát triển bền vững

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới với diện tích hơn 9.361km2, dân số trên 4 triệu người và 148 đơn vị hành chính cấp xã đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong hành trình đó, cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, việc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Kỷ cương được siết chặt, bình yên được giữ vững

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội kỷ cương là nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân. Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh không ngừng được đổi mới với nhiều hình thức phong phú như “Phiên tòa giả định”, “Ngày pháp luật”, “Phiên chợ pháp luật”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng”.

Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tổ chức gần 50 hội nghị phổ biến pháp luật, 20 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tiếp và trực tuyến; hệ thống truyền thanh cơ sở phát trên 1.000 tin, bài bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh Trường TH&THCS Hang Kia, xã Pà Cò.

Qua đó, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Song hành với đó, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong giai đoạn 2020-2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã cử trợ giúp viên và luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho 8.650 bị can, bị cáo, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; thực hiện 259 vụ việc tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực thiết thực như đất đai, hôn nhân gia đình và chính sách xã hội. Những hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận công lý mà còn góp phần giảm tranh chấp, khiếu kiện, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Công an phường Tân Hòa tuyên truyền pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử ngay trước khi diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo về hành vi mua bán trái phép thuốc lá điện tử.

Xây dựng xã hội kỷ cương còn được thể hiện qua việc nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Sau sáp nhập, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm siết chặt kỷ luật hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ “liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, đạt gần 100% nhiệm vụ đề ra.

Năm 2025, tỉnh đã số hóa 87,03% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành đồng bộ dữ liệu của 88.921 cán bộ, công chức, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Từ đó, đã góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hoàn thành các tiêu chí xây dựng chính quyền số.

Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tham gia phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trước cổng trường TH&THCS Cù Chính Lan, phường Thống Nhất.

Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là điều kiện tiên quyết để xây dựng xã hội an toàn và phát triển, các địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, tỉnh thành lập 5.049 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 15.415 thành viên. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Lan tỏa những giá trị nhân văn, nâng tầm chất lượng sống

Theo đánh giá của Công an tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững môi trường an toàn cho phát triển. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,04% so với giai đoạn trước; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,2%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5%. Các lực lượng chức năng đã xử lý hàng nghìn vụ án liên quan đến ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm công nghệ cao.

Việc thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh với tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 75%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 98,7%, trong khi tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 86%.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ảnh chụp tại Bệnh viện khu vực Lạc Thuỷ

Theo đồng chí Nguyễn Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,68%; 100% đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách đầy đủ, kịp thời. Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 344 nghìn lao động; hỗ trợ nhà ở cho 2.459 hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện đồng bộ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các chính sách dân tộc được tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiếp tục được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng với 93,22% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 75,02% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Toàn tỉnh hiện có gần 4.000 đội văn nghệ quần chúng, hơn 800 lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị. Những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tổ và không gian văn hóa Mường tiếp tục được gìn giữ, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển. Đây không chỉ là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn là động lực quan trọng để tỉnh vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Mạnh Hùng