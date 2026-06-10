Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026”

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Đồng thời tìm kiếm, tuyển chọn các kịch bản phim truyện, phim hoạt hình có giá trị tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, có định hướng thẩm mỹ, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh. Truyền tải những thông điệp nhân văn, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị bằng nguồn ngân sách nhà nước, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030).

Cuộc thi dành cho các tác giả là công dân Việt Nam, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có khả năng sáng tác kịch bản điện ảnh. Khuyến khích sự tham gia của các nhà văn, biên kịch, đạo diễn, sinh viên các trường nghệ thuật, điện ảnh chuyên nghiệp.

Các tác phẩm dự thi ở hai thể loại: Kịch bản phim truyện điện ảnh (thời lượng từ 90-120 phút); Kịch bản phim hoạt hình điện ảnh (thời lượng từ 90-120 phút).

Các kịch bản dự thi phải có nội dung phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đúng với quy định của Luật Điện ảnh. Có giá trị tư tưởng, nội dung và nghệ thuật; phản ánh chân thực đời sống xã hội, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Nội dung hấp dẫn, giàu tính nhân văn, hướng thiện, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Cách thể hiện sáng tạo, mang tính hội nhập quốc tế. Bảo đảm tính khả thi trong việc sản xuất phim.

Kịch bản khai thác các nhóm đề tài về: lịch sử dân tộc, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân văn hóa và các anh hùng dân tộc Việt Nam. Những thành tựu tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Hình ảnh con người Việt Nam trong thời đại mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại trong quá trình phát triển và hội nhập.

Những vấn đề của đời sống văn hóa - xã hội đương đại, đặc biệt khuyến khích các tác phẩm hướng tới thiếu niên, đồng bào vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, cuộc thi được phát động từ tháng 5/2026, thời gian tiếp nhận kịch bản kéo dài sau khi phát động đến hết ngày 15/9/2026. Vòng Sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 20/11/2026. Vòng Chung khảo dự kiến từ ngày 25/11 đến ngày 10/12/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12.

Về cơ cấu giải thưởng cho hai hạng mục phim truyện và phim hoạt hình với giá trị tương đương. Mỗi thể loại sẽ có 1 giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng/giải và 3 giải Ba trị giá 30 triệu đồng/giải.

Theo chinhphu.vn