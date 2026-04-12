Giải vô địch Karate K1 tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2026

Ngày 12/4, tại Nhà thi đấu phường Hòa Bình, Liên đoàn Karate tỉnh khai mạc giải Karate K1 tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2026.

Giải Karate K1 tỉnh Phú Thọ mở rộng diễn ra từ ngày 11/4 đến 12/4, thu hút hơn 500 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 36 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu quyền Kata và đối kháng Kumite được chia làm nhiều nhóm tuổi với 2 hệ thi đấu chính là phong trào và nâng cao, cạnh tranh 85 bộ huy chương các loại.

Giải Karate K1 tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2026 thu hút đông đảo võ sinh trong và ngoài tỉnh tham dự.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự.

Sau lễ khai mạc, các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao ở các nội dung thi đấu, phô diễn được những kỹ thuật, chiến thuật điêu luyện, đẹp mắt.

Vận động viên thi đấu ở nội dung biểu diễn quyền Kata.

Trong những năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu Karate tại tỉnh nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Nhiều VĐV Karate đã đạt thành tích cao tại các giải đấu của tỉnh, quốc gia và khu vực, góp phần nâng cao vị thế của thể thao tỉnh nhà trên các đấu trường.

Các trận đấu đối kháng Kumite rất sôi động và thu hút sự chú ý từ khán giả phường Hòa Bình.

Việc đăng cai tổ chức giải đấu lần này cũng là dịp để Ban tổ chức đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên Karate tại các địa phương cũng như tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển tỉnh chuẩn bị lực lượng tham gia các giải quốc gia trong thời gian tới.

Huyền Tâm - Chung Kiên