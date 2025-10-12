Giảm thuế 30%, gia hạn nộp 2 năm cho doanh nghiệp bị thiệt hại ngập lụt

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt, gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm nếu bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa hướng dẫn các địa phương về giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất với các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 (bão Bualoi và Matmo).

Theo đó, doanh nghiệp được miễn toàn bộ thuế đất phi nông nghiệp nếu đất và nhà trên đất bị thiệt hại hơn 50% giá tính thuế. Trường hợp bị thiệt hại khoảng 20-50%, họ được giảm một nửa thuế này.

Doanh nghiệp cũng được miễn toàn bộ tiền thuê đất hàng năm để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi mức tổn thất 40% trở lên. Mức giảm thuế tương ứng nếu thiệt hại dưới 40%. Trường hợp phải ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra, doanh nghiệp được giảm một nửa tiền thuê đất trong thời gian này. Ngoài ra, họ cũng được gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại trực tiếp được giảm tối đa 30% thuế phải nộp năm nay. Số này không được vượt quá giá trị bị tổn thất sau bồi thường (nếu có).

Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng cũng được xét miễn, giảm thuế tài nguyên. Hộ và cá nhân kinh doanh cũng được giảm tương ứng thuế này với mức tổn thất tài nguyên và được hoàn trả vào kỳ sau trong trường hợp đã nộp.

Hộ, cá nhân kinh doanh còn được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (thuế VAT), thu nhập cá nhân đến hết ngày 31/12. Với trường hợp bị thiệt hại nặng do bão lụt, thời gian gia hạn có thể kéo dài tối đa 2 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế. Họ không bị phạt, tính tiền chậm nộp trong thời gian được gia hạn.

Một hộ kinh doanh ở Thái Nguyên dọn dẹp cửa hàng sau khi lũ rút, ngày 9/10. Ảnh: Giang Huy

Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị giảm thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau đó, trong 30-40 ngày, cơ quan thuế sẽ có quyết định miễn, giảm hoặc thông báo lý do không đủ điều kiện.

Chưa đầy một tháng, Việt Nam hứng chịu ba cơn bão lớn gồm bão số 9 (Ragasa) đổ bộ ngày 25/9, bão số 10 (Bualoi) 29/9 và bão số 11 (Matmo) vào 6/10. Các cơn bão này có cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước đó, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin từ đầu năm đến nay, Việt Nam xảy ra 20 loại hình thiên tai. Đến 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, và hơn 500.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 33.500 tỷ đồng.

Riêng đợt thiên tai sau bão số 11 được đánh giá là một trong những đợt nghiêm trọng nhất, khi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ, sạt lở đất trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên - một trong 4 địa phương phía bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt lần này, bị thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tính đến sáng 10/10, bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 225.245 nhà bị ngập.

