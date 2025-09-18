Giao lưu điển hình tiên tiến về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Chiều 18/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo chương trình. Tham dự giao lưu có các đại biểu CCB tiêu biểu từ các tỉnh: Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang.

Các đại biểu dự chương trình giao lưu.

Tại buổi giao lưu, nhiều mô hình sản xuất gắn với chuyển đổi số đã được chia sẻ, phản ánh rõ tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm của các CCB trong thời kỳ hội nhập.

Tiêu biểu là CCB Trần Xuân Chinh - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tân An, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang với mô hình bánh chưng “Bà Đất” của Chi hội CCB thôn Tân An ứng dụng công nghệ số vào quản lý, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên và thân nhân hội viên.

CCB Nguyễn Xuân Cát, hội viên Hội CCB xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp trồng và chế biến chè, mắc ca, ứng dụng quản lý số giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí.

CCB Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc HTX Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai tích cực chuyển đổi số, áp dụng công nghệ với mong muốn đem “báu vật tinh hoa của đất trời” là chè Shan Tuyết ra thị trường quốc tế. Năm 2019, sản phẩm "Tuyết sơn trà” của HTX được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Chị được tôn vinh là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

CCB Nguyễn Tiến Lộc - Giám đốc Công ty Vĩnh Tường, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ với mô hình xây dựng chuỗi sản xuất sữa bò tươi khép kín, áp dụng công nghệ số toàn diện trong quản trị và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch.

Các CCB chia sẻ mô hình sản xuất gắn với chuyển đổi số.

Chương trình giao lưu không chỉ tôn vinh những tấm gương điển hình mà còn tạo động lực, truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, hội viên CCB chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh, bền vững. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, từ đó lan tỏa các mô hình phù hợp trong cộng đồng.

Anh Thơ