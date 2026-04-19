Giao lưu nghệ thuật phục vụ Nhân dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại các phường Hòa Bình, Vĩnh Phúc

Tối 19/4, tại Cung văn hóa Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Hòa Bình tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật phục vụ Nhân dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Chương trình giao lưu nghệ thuật là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện không chỉ góp phần tạo không khí phấn khởi phục vụ Nhân dân mà còn là dịp để giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức Tổ tiên, các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình góp phần quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; giới thiệu những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu gắn với phát triển du lịch. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng cùng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trên địa bàn phường Hòa Bình. Các tiết mục được lựa chọn kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Điểm nhấn mở màn chương trình là mashup “Về đây Đất Tổ quê mình - Phú Thọ bừng sáng chào tương lai” với những giai điệu hào hùng, sôi động.

Phần biểu diễn đã tái hiện hình ảnh vùng đất cội nguồn dân tộc với chiều sâu lịch sử, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của Phú Thọ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đất Tổ. Những làn điệu dân ca, điệu múa mang đậm bản sắc góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, vừa gần gũi, vừa giàu tính nghệ thuật, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ thân thiện, mến khách, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trong dịp lễ hội.

* Tối cùng ngày, tại Nhà hát nghệ thuật (phường Vĩnh Phúc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật phục vụ Nhân dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra trong không khí sôi nổi, với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử và văn hóa cội nguồn dân tộc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời quảng bá hình ảnh Đất Tổ Phú Thọ thân thiện, mến khách tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Mạnh Hùng, Thúy Hường