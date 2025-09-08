Giữ an toàn xã hội từ công tác quản lý người nước ngoài

Bằng nhiều biện pháp quyết liệt, công tác quản lý người nước ngoài (NNN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phú Thọ những năm gần đây trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, chuyên gia, kỹ sư, du khách quốc tế. Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 7.400 người nước ngoài thường xuyên cư trú, hoạt động trên địa bàn; mỗi tháng có khoảng 14.000 lượt khách quốc tế đến làm việc, thăm thân, du lịch. Sự hiện diện ấy phản ánh sức hấp dẫn của Phú Thọ nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về công tác quản lý. Bởi lẽ, bên cạnh những chuyên gia, kỹ sư, nhà đầu tư chân chính đã xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng chính sách thông thoáng để vi phạm pháp luật, thậm chí bị lôi kéo vào các hoạt động bất hợp pháp.

Công an tỉnh thực hiện cấp định danh điện tử cho người nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, cảnh cáo 5 trường hợp vi phạm, xử lý trục xuất 3 NNN cố tình cư trú quá hạn, sử dụng giấy tờ giả. Đáng chú ý, một đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc trực tuyến đã bị bắt giữ và trao trả cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Những kết quả này cho thấy sự quyết liệt, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Đặc biệt, ngày 28/6/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã phát hiện vụ việc điển hình cho thấy tính phức tạp của hoạt động đưa NNN nhập cảnh trái phép. Đó là trường hợp Jiang Jin Peng, thiếu niên sinh năm 2010, quê Phúc Kiến (Trung Quốc). Qua khai báo, Jiang cho biết do muốn tìm việc làm đã bị một nhóm người trên mạng xã hội lừa gạt, tổ chức đưa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích trung chuyển sang Campuchia.

Trên đường đi, nhóm đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, tuyến đường. Nhận thấy nguy hiểm, Jiang bỏ trốn và được vận động đến cơ quan công an trình báo. Nghi ngờ đây là nạn nhân của đường dây mua bán người, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc, phối hợp Sở Ngoại vụ và cơ quan ngoại giao Trung Quốc, đồng thời hoàn tất thủ tục trao trả Jiang qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn để đoàn tụ với gia đình.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục trao trả công dân Trung Quốc về nước.

Hay như vào tháng 2/2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng phát hiện trường hợp Li Jin Hui, sinh năm 2004, trú tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), được một nhóm đối tượng đưa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia làm việc với hứa hẹn lương cao. Sau khi phát hiện, xử lý, Li bị xử phạt, trục xuất khỏi Việt Nam. Cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ Trần Huy Hoàn (sinh năm 2001, trú tại xã Đạo Trù), đối tượng trong đường dây môi giới, và khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Những vụ việc trên là minh chứng cho sự nhạy bén, quyết tâm và hiệu quả trong công tác của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Họ không chỉ xử lý vi phạm mà còn kịp thời phát hiện những nạn nhân của tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn cho con người, dù là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

Song song với đấu tranh trực diện, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được chú trọng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã công khai quy trình, thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn cho công an cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Nhiều lớp đào tạo ngoại ngữ được mở để cán bộ, chiến sĩ nâng cao năng lực giao tiếp, phục vụ công tác điều tra. Tất cả những hoạt động ấy đều hướng đến mục tiêu quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, công tác quản lý NNN không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn gắn chặt với an ninh quốc gia với trật tự xã hội và niềm tin của Nhân dân. Mỗi vụ việc được phát hiện, mỗi nạn nhân được bảo vệ, mỗi đối tượng vi phạm bị xử lý... đều góp phần làm cho môi trường đầu tư, du lịch của Phú Thọ thêm an toàn, hấp dẫn. Và chính điều đó tạo nên sức hút lâu dài, bền vững của một địa phương đang vươn mình trong thời kỳ hội nhập.

Thời gian tới, khi tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến NNN có thể tiếp tục gia tăng hoạt động với thủ đoạn tinh vi hơn, nhiệm vụ của lực lượng công an càng nặng nề. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp của các cấp, các ngành, cùng quyết tâm cao của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, tin tưởng rằng Phú Thọ sẽ tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, xứng đáng là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Lê Minh